Bce, Draghi mette Trump sull’attenti? “No a svalutazioni competitive”

Prima riunione della Bce di Mario Draghi del 2017, i mercati sono con il fiato sospeso. In un contesto politico ed economico profondamente cambiato nell’arco di un solo anno, con i fenomeni Brexit e Donald Trump che si sono imposti sullo scenario globale, la Bce dovrà decidere se mantenere la propria politica monetaria straordinariamete accomodante nei mesi a venire.

In realtà il bazooka del Quantitative Easing sarà già ridotto a partire dal mese di aprile, come reso noto nell’ultima riunione della Bce del 2016. Draghi si è opposto allora a chi gli chiedeva se non fosse iniziata la fase di tapering. Ma la posizione in un cui si trova il banchiere è molto delicata. E’ in gioco la stessa credibilità, sia sua che di conseguenza della BCE, assediata da un lato dai falchi tedeschi, terrorizzati dall’inflazione – che sta tra l’altro salendo – e indispettiti per la politica di tassi negativi che sta stracciando la redditività delle banche; e, dall’altro, da una crescita economica, quella dell’ Eurozona, che non convince ancora.

Se la BCE decidesse di staccare la spina troppo velocemente, una ripercussione negativa, in un contesto di escalation guerra valutaria, si avrebbe sulle esportazioni dell’area euro, in quanto una ulteriore riduzione del QE siglerebbe la fine delle speranze di un deprezzamento più netto dell’euro, isolato dalla gara delle potenze mondiali, Trump inclusa, per svalutare le proprie monete.

