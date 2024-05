Nuove nomine, nuova strategia e maggiore vicinanza ai clienti. Sono queste le novità annunciate dal Gruppo Banca Investis relativamente al segmento Private. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

Le scelte di Banca Investis

In particolare, le novità nella divisione Private Banking, guidata da Giovanni Schiaffino, del Gruppo Banca Investis rigurdano: la nascita di un nuovo team dedicato agli imprenditori e due nuovi ingressi. Al fine di migliorare il presidio sul territorio, il Gruppo annuncia l’ingresso di Anna Di Michele, CFA , che viene nominata Regional Head della Lombardia. Mentre alla guida del nuovo team rivolto alle aziende arriva Gianluca Squizzato.

Chi è Anna Di Michele

Con oltre 25 anni di esperienza nel Wealth Management, Anna Di Michele, avendo maturato esperienze nell’ambito della gestione di portafoglio in realtà italiane nel 1999 ha iniziato la sua collaborazione con UBS, grazie alla quale ha acquisito numerose competenze sia in Italia che all’estero. A Milano, in veste di Active Advisory Head e Investment Solutions & Advisory Head, si è occupata di gestione di portafoglio e di lanciare il servizio di consulenza attiva. Nel 2008 ha invece avuto inizio la sua esperienza a Singapore come P&S Consulting Market Head South East Asia, per poi proseguire in Brasile come Head Investment Solutions. Nel 2009, tornata a Milano, è stata Responsabile Active Advisory Europe, Head Investment Product & Services e Client Advisor, prima di concludere la sua collaborazione con UBS come Senior Executive Director per UBS Europe SE.

Chi è Gianluca Squizzato

Contestualmente e con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la relazione con la clientela imprenditoriale, il Gruppo annuncia la nascita del team Imprenditori guidato da Gianluca Squizzato, che fa il suo ingresso nel Gruppo proprio in questi giorni. Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2017 presso Banco BPM nell’ambito del retail banking, Gianluca Scquizzato è approdato in UBI Banca, dove ha ricoperto il ruolo di Relationship Manager. Nel 2020 è entrato nella divisione Wealth Management di UBS dove, nel 2024, ha assunto la carica di Director. In UBS si è occupato di pianificazione finanziaria e familiare, operazioni straordinarie e Asset Allocation.

“I nuovi ingressi rappresentano un tassello importante per la crescita del Gruppo. Da una parte, la professionalità e le eccellenti capacità di Anna Di Michele ci danno l’opportunità di presidiare il territorio lombardo e ampliare il nostro servizio ad una clientela così importante. Dall’altro lato, siamo onorati di poter dare il benvenuto a Gianluca Scquizzato e di intraprendere con lui il nostro nuovo progetto di creazione di un team dedicato agli imprenditori. Siamo certi che, grazie alla nuova organizzazione, riusciremo ad offrire soluzioni ancor più personalizzate e di alto livello “, ha commentato Giovanni Schiaffino, Head of Private Banking del Gruppo.