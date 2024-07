Banca Generali: masse a 99 mld spinte dall’aumento della raccolta

Un semestre da incorniciare per Banca Generali che ha registrato masse totali gestite e amministrate per conto dei clienti cresciute del 12,2% a 99 miliardi a fine giugno, aggiornando il nuovo massimo assoluto. La crescita da inizio anno è stata pari al +6,6%, di cui 3,7% rappresentato dalla raccolta netta del periodo. Commenta Gian Maria Mossa:

“Chiudiamo un semestre molto forte, in cui si sono visti chiari segnali di normalizzazione nel mondo assicurativo, nel mix della raccolta e nelle dinamiche di reclutamento. Forti del nostro posizionamento a fianco degli imprenditori e delle famiglie nella valorizzazione del patrimonio e della grande qualità dei nostri professionisti, ci proiettiamo nel secondo semestre con ottimismo e determinazione. Siamo nell’ultimo anno di piano e vogliamo chiudere anche questo triennio centrando tutti i nostri obiettivi e gettando le basi per una nuova fase di crescita sostenibile: l’innovazione delle nuove soluzioni di investimento, la valorizzazione del mondo Dati ed il lancio della Svizzera rappresentano un vantaggio competitivo non ancora valorizzato nei nostri numeri”.

Banca Generali: nel semestre raccolta netta a €3,6 miliardi

La raccolta netta totale del primo semestre 2024 è stata pari a €3,6 miliardi (€2 miliardi nel secondo trimestre), in crescita dell’11,3% rispetto al semestre 2023, confermando il progressivo miglioramento nel mix di prodotto a favore di prodotti di risparmio gestito (AUM).

Nello specifico, gli Assets under Investment sono saliti del 5,4% nel primo semestre 2024 raggiungendo i €66,3 miliardi, rappresentando il 67,0% delle masse totali. La crescita è stata trainata dalle soluzioni gestite che hanno raggiunto i €45,8 miliardi (+6,2% da inizio anno).

Tra queste, si segnalano i contenitori finanziari (€11,6 miliardi, +9,7% da inizio anno) e i fondi di casa (€11,1 miliardi, +9,8% da inizio anno), entrambi prodotti gestiti in-house nel gruppo Banca Generali. Alla crescita degli Assets under Investment ha inoltre contribuito il positivo risultato degli attivi AUC e Banking in consulenza evoluta, che si sono attestati a €6,0 miliardi, in aumento del +10,3% da inizio anno.

Gli Altri Attivi sono risultati pari a €32,7 miliardi, in rialzo del 9,1% da inizio anno principalmente per la crescita dei Conti di Deposito Amministrati (AUC) non legati a consulenza evoluta (€22,3 miliardi, +11,3% da inizio anno). Gli attivi in Conti Correnti hanno poi raggiunto una stabilizzazione a €10,4 miliardi (+4,8% da inizio anno), confermando la normalizzazione in corso nel trend di reimpiego della liquidità in eccesso.

L’istituto guidato da Gian Maria Mossa precisa infine che, complessivamente, le Masse in Consulenza Evoluta a fine giugno ammontavano a €10,3 miliardi (+21,3% a/a, +7,1% da inizio anno), corrispondenti ad una incidenza sulle masse totali del 10,4% (dal 10,3% di fine 2023).

Utile netto a +37% nel I semestre 2024

L’utile netto consolidato di Banca Generali nel primo semestre 2024 si è attestato a €239,6 milioni segnando una crescita del 37% rispetto allo scorso esercizio. Il risultato, si legge nella nota, beneficia della costante spinta alla crescita dimensionale della banca, giunta a sfiorare i €100 miliardi di masse a fine periodo (€99 miliardi, +12% a/a), oltre che delle iniziative di diversificazione dei servizi e della disciplina nella gestione dei costi. Al risultato ha inoltre contribuito un contesto di mercati finanziari favorevoli, sia per la graduale normalizzazione nei tassi, sia per le performance soprattutto nell’azionario internazionale.

L’utile del secondo trimestre 2024 è cresciuto del 27,8% a €117,6 milioni. Nello specifico, la componente dell’utile ricorrente si è attestata a €88,5 milioni (-0,7% a/a) consolidando i livelli record del secondo trimestre 2023. La componente di utile variabile si è attestata a €29,1 milioni (contro i €2,9 milioni dello scorso anno) sostenuta dalla netta forza dei mercati finanziari nel periodo.