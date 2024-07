Banca Generali, al via BG International per una consulenza a 360 gradi in Svizzera

La consulenza finanziaria non ha confini e Banca Generali abbatte i muri tra Italia e Svizzera con il lancio del progetto BG International. Si tratta di un nuovo modello di servizio di private banking rivolto a tutti i clienti della banca del Leone residenti fiscalmente in Italia che, mantenendo i propri asset sul territorio svizzero, potranno essere seguiti sul suolo nazionale dal proprio consulente finanziario usufruendo dei servizi di investimento italiani prestati da Banca Generali.

Grazie a BG international, BG Suisse Private Bank – realtà con sede a Lugano controllata da Banca Generali – a nove mesi dalla nascita ha completato l’offerta con nuove gestioni patrimoniali targate BG (mandati multilinea con 7 nuove linee selezionate per livello di diversificazione e attività di raccolta) cui si affianca un modello innovativo di advisory.

I clienti italiani della private bank potranno avere un conto corrente e un conto deposito in Svizzera presso BG Suisse cui è associato un servizio di investimento in Italia attraverso il proprio banker di fiducia. Un ulteriore tassello che rafforza l’attività dell’unica banca italiana nata in Svizzera da 15 anni a questa parte. In questo modo BG raddoppia la presenza e l’offerta e si propone come alternativa italiana per una consulenza internazionale.

“Il modello multibooking permette al cliente di essere servito dal proprio banker in Italia controllando anche le posizioni sul conto svizzero, in una convergenza e trasparenza assoluta a vantaggio soprattutto del servizio alla clientela che può avvalersi così di un unico punto di riferimento già informato sulla sua storia e sulle sue esigenze” chiariscono da Banca Generali.

La centralità della relazione rimane il tratto distintivo del progetto con in cabina di regia il Sales Manager Strategico dei banker di rete sul progetto –Leandro Bovo. Proprio a Bovo è affidato il compito di sviluppare i servizi di advisory e portarli sempre più vicino ai clienti imprenditori. Con questo obiettivo la private bank gli ha affidato di recente il ruolo di Head of Wealth & International Advisory Network Development con un focus sulle attività strategiche della banca.