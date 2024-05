Swisscanto apre gli uffici italiani a Milano

Inaugurata a Milano la Branch italiana di Swisscanto Asset Management, società di gestione svizzera già presente sul mercato italiano da 14 anni. Con la nuova Branch di Milano, Swisscanto espande in modo mirato e continuo la propria attività business-to-business in Europa. Oltre alla Svizzera, la società è già presente in Europa con i propri uffici in Germania e Lussemburgo.

Swisscanto: nuova filiale a Milano

Il team che guiderà l’espansione sostenibile della società in Italia è composto dal Country Manager Andrea Ferrante, già Head of Sales Italy di Swisscanto e nella società da oltre 14 anni, dalla Deputy Maja Jankovic, in precedenza Head of Wholesale Italy di Bny Mellon, e dal Senior Sales Manager Riccardo Dubbioso, in precedenza Head Discretionary Business di Nordea Asset Management.

In questo momento la società dio gestione svizzera ha un focus rivolto principalmente verso gli investitori istituzionali come fondi pensione e assicurazione ma di recente ha siglato un accordo di distribuzione con Banca Sella. Secondo quanto dichiarato da Ferrante la società ha avviato alcune trattative con altre banche italiane per la distribuzione dei propri fondi.

Nei piani della società anche il lancio di nuovi fondi tematici legati alla transizione energetica, digital economy, longevity ed economia circolare.

Steve Michel, membro del Consiglio di Amministrazione di Swisscanto, ha dichiarato: “L’apertura del nostro ufficio a Milano è un passo importante nel nostro percorso di crescita in Italia e nella nostra espansione in Europa”. “Il continuo ed elevato afflusso di nuove masse sottolinea la grande fiducia che i clienti ripongono nei nostri innovativi fondi d’investimento di diritto lussemburghese”, afferma Iwan Deplazes, responsabile dell’asset management della Zürcher Kantonalbank.

Swisscanto Asset Management è interamente controllata dal Gruppo Zürcher Kantonalbank e distribuisce in Europa i fondi Swisscanto di diritto lussemburghese. Con 270,5 miliardi di euro in gestione e una quota di mercato del 10,3%, Swisscanto è la terza più importante società di gestione in Svizzera. Nel 2023, inoltre, la società ha registrato una raccolta netta pari a 38,6 miliardi di euro, la quarta migliore in Europa, mentre la raccolta negli ultimi cinque anni è stata pari a 132,8 miliardi di euro, tendenza positiva registrata anche nei fondi Swisscanto domiciliati in Lussemburgo. I fondi di investimento attivi e sostenibili di Swisscanto sono gestiti da circa 250 professionisti operativi dalla sede di Zurigo.