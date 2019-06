Via a procedura per debito eccessivo: cosa rischia l’Italia

Come ampiamente anticipato dalla stampa, la Commissione Ue raccomanderà al Consiglio europeo, dunque ai governi europei, di esprimersi sulla necessità di avviare nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione sul debito. L’organo esecutivo europeo raccomanda ma poi sono i singoli governi a decidere. La manovra italiana mostra un andamento che contrasta con le norme del Fiscal Compact in base alle quali il debito va ridotto di un ventesimo l’anno e comunque proceda verso l’obiettivo del 60% del Pil.

Non è andata così per l’Italia. Nel mirino dell’esecutivo Ue, è finito il debito del 2018 che è stato pari al 132,2%, in aumento rispetto al 131,4% del 2017, in aumento nel 2019 al 133,7% fino a raggiungere il 135,2% nel 2020. Ad aggravare il quadro, nel 2018 non vi è stata alcuna riduzione del deficit strutturale, che il governo italiano si era impegnato a ridurlo dello 0,3%.

Sul mercato secondario del reddito fisso, lo Spread di rendimento tra Italia e Germania sulla scadenza decennale ha superato i 290 punti base nei giorni scorsi. Si tratta di una cifra preoccupante, se si considera che sulla scadenza a cinque anni i rendimenti dei titoli di Stato italiani hanno superato quelli dei Bond greci, ma comunque ben lontana dai massimi assoluti toccati nel novembre del 2011. All’apice della crisi del debito sovrano europeo, lo Spread si portò su 574 punti base. A presiedere il governo era Silvio Berlusconi che, con l’alleata della coalizione, la Lega, non fu in grado di approvare la manovra finanziaria promessa.

Cosa succede a questo punto?

Come spiega il Sole 24 Ore, il primo passo di un iter che terminerà a luglio prevede che sulla richiesta della Commissione Ue si pronunci prima di tutto il Comitato economico e finanziario, l’organismo che raggruppa i direttori generali dei rispetti ministeri delle Finanze.

Successivamente la palla passerà all’Eurogruppo convocato per il 13 giugno, ce infine all’Ecofin che si riunirà il 9 luglio. Solo al termine dell’iter verrà presa la decisione finale. Due le possibilità sul tavolo: l’avvio formale della procedura oppure rinvio o la sospensione in presenza di eventuali impegni aggiuntivi presi dal governo.

Finora la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo causato dalla violazione del criterio dei debito non è mai stata applicata per nessun paese europeo. Questa sarebbe la prima volta e potrebbe durare anni.

Quello che si prospetta è una sorta di sorveglianza rafforzata (ogni tre/sei mesi) per verificare se le azioni correttive richieste per rientrare siano effettivamente poste in essere. Le manovre correttive potrebbero comportare aumenti delle tasse e tagli alle spese e ai servizi sociali.

Qualora i piani di rientro predisposti non fossero ritenuti sufficienti, l’Italia potrebbe andare incontro ad un secondo invito ad adottare un nuovo piano di rientro. Se anche queso fosse valutato negativamente – come ricorda il Sole 24 Ore – allora Bruxelles potrebbe imporre l’obbligo di un deposito infruttifero pari allo 0,2% del Pil (3,6 miliardi), che verrebbe convertito in multa nel caso in cui la raccomandazione non fosse rispettata.