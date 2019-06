Debito eccessivo, pronta procedura contro l’Italia

Fari dei mercati puntati sul responso della Commissione europea sul debito italiano: secondo indiscrezioni in circolazione nelle ultime ore, salvo sorprese, i commissari suggeriranno ai paesi membri di aprire una procedura per debito eccessivo ai danni dell’Italia. La decisione in ultima analisi dipenderà dal Consiglio, probabilmente in luglio.

Se così fosse, il Governo avrebbe tempo fino a ad allora per cercare di evitare una messa sotto tutela, che culminerebbe con la richiesta da parte del Consiglio Ue di ridurre il debito entro precise scadenze.

Quali le colpe dell’Italia? Come riporta il Sole 24 Ore:

“Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, la relazione della Commissione conterrebbe dati eclatanti sulle ripetute manchevolezze dell’Italia in questi anni. Per esempio, il divario nel 2019 tra obiettivo e previsioni nella riduzione del debito sarebbe del 9%” scrive il quotidiano economico.

Una possibile apertura della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia rischia di dare una spallata definitiva al governo. A questo proposito, come scrive la Stampa:

“Ai piani alti delle istituzioni europee c’è la consapevolezza che si tratta di uno scenario “altamente probabile”, come rivela una fonte vicina a un commissario di peso. “Anche se – aggiunge – non è certo questo l’obiettivo della Commissione. Diciamo che potrebbe trattarsi di un effetto collaterale”.

Sempre oggi è atteso il rapporto sul debito stilato dalla Commissione europea, documento che passerà poi all’esame del Consiglio sia a livello tecnico che politico. Rapporti simili saranno discussi anche riguardo al debito pubblico di altri tre paesi dell’Eurozona: Francia, Belgio e Cipro.