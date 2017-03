Italia, fuga di capitali si intensifica

La fuga di capitali da Italia, Spagna, Francia e Grecia si sta intensificando a inizio 2017. E dove stanno confluendo tutti quei capitali in uscita? In Germania, naturalmente. Dall’Italia sono fuoriusciti 8,1 miliardi di euro in gennaio. Se poi Draghi dovesse essere costretto a mettere fine al programma di allentamento straordinario in vigore fino a dicembre, la domanda per i bond italiani sarebbe destinata a scendere ulteriormente.

Lo si vede chiaramente analizzando gli ultimi dati pubblicati sulle posizioni tra i vari partecipanti al sistema dei pagamenti Target 2 in area euro. Si tratta del sistema che le banche dell’Eurozona usano per gestire i pagamenti in entrata e uscita effettuati nei confronti di altre banche, degli altri governi e dell’Eurosistema nel suo complesso Dai dati è possibile capire l’entità delle passività che hanno i singoli paesi nei con fronti della Bce e delle altre banche centrali degli altri stati membri.

Per Mario Draghi è un bel dilemma, visto anche che l’inflazione dell’area euro ha appena toccato, a febbraio, il livello desiderato dalle autorità di politica monetaria, quel 2% che rappresenta il sacro graal per la Bce e soprattutto che costituisce la soglia assolutamente da non valicare per i falchi della Germania.

Anche se per Draghi gli squilibri nei sistemi di pagamento interbancari Target 2 dell’Eurozona e nella fattispecie in Germani sono dovuti in parte al piano di acquisto di bond della Bce, rimane il fatto che questo divario tra area periferica e area virtuosa ha raggiunto livelli che non si vedevano dalla crisi del 2012, per lo meno guardando ai dati della Germania (vedi grafico sotto).

Le cose sui mercati del debito sovrano sono indubbiamente migliorate da quando a luglio del 2021 il presidente della Bce ha dichiarato che avrebbe fatto il possibile, pur nel rispetto del suo mandato, per salvare l’euro. “E credetemi, sarà sufficiente”. A fine 2011 i tassi di interesse dei BTP italiani erano saliti su livelli insostenibili che non avrebbero permesso alla terza economia dell’area di finanziarsi sui mercati.