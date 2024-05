Swissquote: imminente taglio tassi? Inflazione ancora lontana dal target della Fed

Una sessione da ricordare quella di ieri per tutti i principali indici statunitensi che hanno raggiunto un nuovo massimo storico. L’S&P500 e il Nasdaq 100 sono stati scambiati in un territorio inesplorato, mentre l’indice Dow Jones Industrial ha toccato per la prima volta la soglia dei 40.000.

Numeri che confermano come l’aggressivo inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve (Fed) non ha avuto un effetto duraturo. Ma dove possono arrivare Wall Street e la Fed si chiede Ipek Ozkaderskaya, Senior analyst per Swissquote.

Wall Street e la Fed: la view di Swissquote

I membri della Fed, sostiene l’esperto, hanno insistito sul fatto che la politica dei tassi della Fed è in una buona posizione in questo momento, e che probabilmente ci vorrà più tempo perché l’inflazione rallenti fino al target del 2%. a meno che non si verifichi un grave tracollo economico. Si noti che uno dei maggiori rischi per l’inflazione globale – la ripresa cinese – probabilmente inizierà quest’anno.

La crescita cinese sarà per lo più guidata da un robusto sostegno governativo alla produzione industriale piuttosto che da un miglioramento della domanda basata sui consumi, ma non ha molta importanza chi guiderà la crescita dei prezzi delle materie prime globali. In passato, il modello di crescita cinese si basava sulla crescita industriale alimentata dal governo. E Xi Jinping voleva che questo modello si spostasse verso una crescita basata sui consumi, ma le sue tattiche tutt’altro che sottili hanno martellato la fiducia dei consumatori e lo hanno obbligato a tornare alle buone, vecchie tattiche di crescita. Non sorprende quindi che la Cina abbia registrato una produzione industriale migliore del previsto ad aprile, nonostante il rallentamento delle vendite al dettaglio e un calo maggiore dei prezzi delle case. Ma ehi, anche la Cina acquisterà case a prezzi bassi per rallentare il tracollo del suo mercato immobiliare.

In sostanza, sostiene l’analista di Swissquote, la Cina tornerà a crescere e questa non è una buona notizia per l’inflazione globale.

A ciò si aggiunge che le materie prime toccheranno prezzi al rialzo, “supportati dalla prospettiva di tagli dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali a partire da giugno in Europa… e la domanda cinese non farà altro che peggiorare la pressione al rialzo”.

Walmart: segnale positivo per le colombe della Fed

Ma continua l’esperto, indipendentemente da ciò, “i rialzisti restano al comando del mercato occidentale”. La stagione degli utili finora è stata robusta e le previsioni sugli utili per le società statunitensi stanno aumentando al ritmo più rapido degli ultimi due anni. In questo contesto, Walmart è stato l’ultimo grande nome ad annunciare gli utili ieri, e l’annuncio degli utili è andato bene.

Ieri le azioni Walmart sono balzate del 7% fino al massimo storico, ma il successo di Walmart è stato visto come un ulteriore indizio del fatto che i consumatori statunitensi sono sottoposti a una crescente pressione di prezzi più alti, e questo è positivo per le colombe della Fed, insieme ai risultati trimestrali deludenti sia di Home Depot che di Home Depot. e Deere e Co.

Nonostante l’approccio cauto dei suoi membri, la banca centrale americana all’inizio di questo mese ha detto che la sua prossima mossa probabilmente non sarà un aumento dei tassi, e i dati di questa settimana hanno mostrato vendite al dettaglio stagnanti, mercati immobiliari cupi, un debole settore manifatturiero della Fed e del Philly Index, dati deboli sulla produzione industriale, un numero iniziale di richieste di sussidio di disoccupazione superiore a 200.000 e, soprattutto, un dato relativo all’IPC core più debole del previsto-

“Nel complesso, quindi, questa settimana si concluderà con una nota più accomodante rispetto a quando è iniziata, anche se insisto sul fatto che l’inflazione non è affatto vicina ai livelli in cui la Fed potrebbe ragionevolmente e pubblicamente accennare ad un imminente taglio dei tassi” conclude Ozkaderskaya.