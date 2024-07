Gen Z: ecco quali spese continuano a pagare i genitori ai figli

Complice il caro vita, è sempre più difficile per i giovani di oggi lasciare la casa dei genitori e anzi è molto comune che i genitori mantengano i figli anche quando diventano adulti. Ma a che punto i genitori dovrebbero interrompere i legami finanziari con la prole?

L’età limite ideale per ogni famiglia dipende da vari fattori, tra cui la situazione finanziaria del nucleo familiare e i passi che i figli stanno compiendo verso l’indipendenza finanziaria quindi la stabilità del posto di lavoro o della casa. Le tradizioni culturali sono un altro fattore da considerare, poiché in alcune culture è consuetudine continuare a sostenere i figli fino all’età adulta o fino al matrimonio.

La maggior parte dei giovani adulti che beneficiano del sostegno finanziario dei genitori ha un’età compresa tra i 18 e i 24 anni. Ma quali sono le spese che anche da adulti, i genitori continuano a pagare ai figli?

Quali spese pagano i genitori ai figli adulti

A dare qualche numero un sondaggio condotto da bankrate.com, secondo cui circa il 49% dei figli adulti negli USA dichiara di ricevere aiuto per le spese di casa, mentre quasi il 48% riconosce di aver avuto un aiuto per le spese quotidiane da parte dei genitori.

Un altro sondaggio di Savings.com rivela che le spese che i genitori coprono con maggiore probabilità sono la spesa quotidiana, l’affitto e le bollette del cellulare.

In media, i genitori forniscono 1.384 dollari al mese per ogni figlio adulto, secondo il sondaggio di Savings.com. Nel dettaglio la survey rivela che molte famiglie sostengono il passaggio dei figli all’età adulta mantenendo il piano telefonico. I genitori possono assicurarsi così di rimanere in contatto con i figli adulti pagandogli le bollette del telefono.

In particolare circa il 70% dei genitori sostiene i figli adulti della Gen Z (nati tra il 1996 e il 2010) con la bolletta del cellulare, percentuale che scende al 42% per i genitori dei millennial. Il tutto per un totale di 60 dollari in media per ogni figlio adulto.

Ma non solo telefono. Tra le altre spese che i genitori spesso pagano ai figli adulti ci sono la benzina, i generi alimentari e l’abbigliamento.

Una parte consistente dei 1.384 dollari al mese in media che i genitori statunitensi sostiene per i figli adulti, dicono i sondaggi, è destinata alle spese per l’alloggio, ossia affitto o anche le rate del mutuo.

Numeri che dimostrano la precarietà della situazione lavorativa in cui vivono oggi i giovani e che rende sempre più incerto il loro futuro.