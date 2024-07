“Banche, calcio e impresa”: il 30 luglio l’evento di Wall Street Italia al Teatro “Francesco Paolo Tosti”

“Banche, calcio e impresa” è l’evento che Wall Street Italia ha organizzato in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli, Fabi, il Comune di Castel di Sangro, la provincia de L’Aquila con il supporto di Rete8 tv.

Appuntamento per martedì 30 luglio 2024 alle ore 17.00 presso il Teatro comunale “Francesco Paolo Tosti” di via Porta Napoli 46a a Castel di Sangro (AQ). L’evento andrà in onda anche sui canali di Wall street Italia nella trasmissione Smart Talk e ripreso da Rete8 tv.

“Banche, calcio e impresa”: gli ospiti

L’evento è curato e condotto da Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia. Gli ospiti che interverranno sono;

Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm

Inoltre l’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Aurelio De Laurentiis, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli. I posti a teatro sono liberi fino ad esaurimento.