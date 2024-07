Efpa Italia Meeting, finanza comportamentale in scena a Firenze

Il 3 e 4 ottobre al Teatro del Maggio Musicale si parlerà di come è possibile correggere gli errori più comuni commessi dai risparmiatori. Presenti all’evento anche alcuni testimonial del made in Italy

La finanza comportamentale è al centro della quindicesima edizione dell’Efpa Italia Meeting che si terrà a Firenze giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. Da sempre uno dei compiti dei professionisti della consulenza finanziaria è quello di aiutare il risparmiatore a separare le decisioni di investimento da qualsiasi coinvolgimento emotivo. Un ruolo indispensabile per garantire la crescita dei patrimoni nel lungo periodo, anche in mondo alle prese con la digitalizzazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Marco Deroma, presidente di Efpa Italia, ci ha anticipato alcuni dei temi della due giorni alla quale è possibile iscriversi sul sito www.efpa-italia.it.

Perché avete scelto come tema la finanza comportamentale?

Dopo due anni di temi legati all’innovazione tecnologica (metaverso e intelligenza artificiale, ndr) abbiamo riportato il baricentro della due giorni sulle competenze più tradizionali del consulente finanziario ovvero quelle legate al rapporto con il cliente. Mi preme sottolineare che il tema è stato scelto prima della scomparsa del premio Nobel Daniel Kahneman, uno dei padri di questa disciplina.

Il meeting di Firenze non sarà quindi un evento commemorativo ma vuole inserirsi nel solco tracciato dallo psicologo americano ovvero trasformare il risparmiatore in investitore consapevole per raggiungere gli obiettivi finanziari che si è prefissato. Stiamo ancora definendo il programma nel dettaglio, posso anticipare che come già successo nelle precedenti edizioni porteremo sul palco punti di vista autorevoli e momenti di approfondimento di alto livello, in linea con l’elevato standard di qualità che da sempre caratterizza gli obiettivi di Efpa Italia.

Quali sono le novità di questa edizione del Meeting?

Le novità sono molte a partire dalla nuova location. Si tratta del famoso Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, uno spazio più funzionale rispetto alle precedenti edizioni che comprende, oltre all’auditorium Zubin Mehta nel quale si terranno le sessioni formative, anche un’area espositiva di oltre 1.500 metri quadri. Oltre ai numerosi esponenti del mondo istituzionale e accademico questo anno saranno presenti anche numerosi testimonial del made in Italy che aiuteranno i consulenti a sintonizzarsi sugli aspetti positivi della professione e della vita. Ma non solo. Secondo una formula che è piaciuta molto lo scorso anno, le sessioni di workshop saranno presentate dai professori del nostro comitato scientifico per fornire ulteriori elementi di spunto e di confronto tecnico scientifico di valore.

Come sta andando l’attività di Efpa Italia?

Siamo alle prese con un anno molto intenso. Per quanto riguarda la formazione da poco abbiamo introdotto la nuova certificazione sull’intelligenza artificiale e stiamo rimodulando i programmi formativi per il conseguimento della certificazione Efp – European Financial Planner, pensato per i professionisti già certificati Efa che desiderano passare al livello più alto di specializzazione. Abbiamo impresso poi particolare sforzo e vigore anche ai risultati economici della nostra Fondazione. Di recente abbiamo acquistato l’immobile della sede di Milano, dopo sei esercizi di conti in positivo. Su questi aspetti c’è sempre la massima trasparenza e tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito.

A chi è rivolta la due giorni?

Possono iscriversi tutti i consulenti, certificati e non, che sono interessati ad approfondire, confrontarsi e discutere i temi della professione e il mondo delle certificazioni Efpa Italia. L’invito è rivolto anche al mondo dei bancari e dei consulenti indipendenti che iniziano a rappresentare una parte significativa dei nostri certificati. Quest’anno, inoltre, è stata reintrodotta la formula 2X1, che consente a un certificato di iscrivere gratuitamente un collega non ancora in possesso della qualifica Efpa; un’occasione per diffondere la conoscenza del valore della certificazione e della community dei certificati Efpa Italia. Mi preme sottolineare, poi, che – come di consueto – la partecipazione ai diversi momenti consentirà ai professionisti certificati di ottenere i crediti per il mantenimento delle certificazioni Efpa.

