Consob: mercati non mentono, paura crac euro è reale

I mercati non mentono e quelli dei Cds, i contratti per assicurarsi contro un eventuale default del debito, dicono che i timori di una spaccatura dell’area euro sono aumentati negli ultimi tempi, visto anche il contesto politico incerto nell’anno delle Superelezioni.

La Francia è il paese osservato speciale in questo senso visto che la candidata anti europeista Marine Le Pen ha qualche possibilità di vincere alle presidenziali di aprile-maggio, 5% secondo i sondaggi ma anche fino al 20% secondo gli analisti di Citigroup. L’Italia non è tuttavia da meno. Il rischio di elezioni anticipate è tuttora alto e l’economia deve sempre fare i conti con livelli di debito pubblico e privato enormi, e un settore bancario ancora non risanato completamente.

A lanciare l’allarme è Marcello Minenna, a capo della divisione di Analisi Quantitativa Analysis e di Innovazione Finanziaria presso la Consob. Sul Financial Times mette in evidenza come la divergenza tra due tipi di contratti Cds (Credit default swap) sia la prova di un intensificarsi delle tensioni sui mercati.

Due tipologie di Cds coesistono al momento: il vecchio ISDA 2003 e il nuovo ISDA 2014. Da quanto è attivo, quest’ultimo ha scambiato sempre a uno premio di rischio maggiore rispetto alla precedente versione del 2003, ma la differenza (“ISDA basis”) è sempre stata irrisoria: 15-20 punti base per l’Italia, 8-12 punti base per la Spagna e appena 2-4 punti base e 1-2 per Francia e Germania.

L’ampiezza dello spread tra i due tipi di Cds rispecchia il rischio percepito e anche la potenziale perdita di valore nel caso di un ritorno alla valuta nazionale. Il differenziale si sta nettamente ampliano nell’ultimo periodo. Nel grafico sotto riportato si vede bene come il fenomeno in Italia sia particolarmente accentuato: in febbraio la differenza tra i Cds 2014 e i Cds 2003 è raddoppiata da 20 a 40 punti base.