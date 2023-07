Trimestrali Usa: le previsioni sui conti di Tesla e Netflix

Questa settimana entra nel vivo la stagione delle trimestrali Usa, aperta nei giorni scorsi dai risultati di alcune delle maggiori banche statunitensi. Da qui a venerdì sono in programma i conti di diversi colossi di Wall Street, tra cui Tesla e Netflix, entrambe in uscita mercoledì 19 luglio. Ecco i fattori da monitorare e le aspettative sulle trimestrali di questi due giganti tecnologici.

Le trimestrali di Wall Street di questa settimana

La earning season statunitense si è aperta la scorsa settimana con i conti dei grandi istituti di credito JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e Blackrock, che nel complesso hanno battuto le attese degli analisti. Domani alzeranno il velo sui risultati gli altri colossi bancari Morgan Stanley e Bank of America, oltre al leader della Difesa Lockheed Martin (tutte prima dell’apertura i Wall Street).

Mercoledì prima della campanella toccherà a Goldman Sachs e ASML, mentre Tesla, IBM e Netflix pubblicheranno le rispettive trimestrali a mercati chiusi.

Giovedì 20 luglio, nella mattinata statunitense, verranno diffusi i conti di Johnson & Johnson e di Philip Morris, mentre venerdì 21 sarà la volta di American Express (prima dell’apertura).

Netflix: le stime degli analisti sui conti trimestrali

Per quanto Netflix, l’attenzione è focalizzata sugli effetti del nuovo business model che include un nuovo abbonamento con pubblicità e le misure per limitare la condivisione delle password tra gli utenti. Il gigante dello streaming potrebbe anche rivelare tagli alla spesa per contenuti, nel tentativo di alimentare il cash flow, nonché aumentare i riacquisti di azioni proprie.

Secondo le stime riportate da Bloomberg per il secondo trimestre, gli analisti prevedono mediamente un fatturato di 8.288 miliardi di dollari, in crescita del 4% su base annua, un Ebitda adjusted di 1.793 miliardi (-1%) e un EPS rettificato di 2,9 dollari (-22%).

Da inizio anno, il titolo ha messo a segno un rialzo che sfiora il 50%. Vedremo se i risultati daranno ulteriore impulso alle quotazioni o se innescheranno prese di profitto dopo il rally della prima metà dell’anno.

Tesla: focus sulla marginalità

Quella di Tesla sarà senz’altro una delle trimestrali più seguite, dopo la corsa da inizio anno (+128%) che ha più che raddoppiato la capitalizzazione di mercato della società guidata da Elon Musk.

Il colosso delle auto elettriche è stato sostenuto sia dai dati sulle vendite, spinti dalla strategia di tagli dei prezzi per incrementare i volumi anche a leggero discapito della marginalità (comunque più elevata rispetto agli altri produttori di BEV), sia dalle speculazioni sulla guida autonoma.

L’attenzione si concentrerà proprio sulla marginalità, per capire quanto le diminuzioni dei prezzi stiano pesando sugli utili.

Nel caso di Tesla, gli analisti interpellati da Bloomberg stimano mediamente un fatturato di 24,54 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in aumento del 45% rispetto a 16,93 miliardi del 2Q 2022. L’Ebitda adjusted è previsto in crescita a doppia cifra (+10%) a 4,17 miliardi mentre l’EPS rettificato è atteso a 0,82 dollari (+8%).

Tesla: al via la produzione del Cybertruck

Nel frattempo, Tesla ha annunciato che il primo esemplare del tanto atteso Cybertruck è uscito dalla linea di produzione della Gigafactory in Texas e si avvia ad essere commercializzato in massa entro la fine di quest’anno.

Il futuristico modello era già stato presentato nel 2019, ma la produzione era stata ripetutamente rimandata, ufficialmente a causa delle problematiche nella catena di approvvigionamento ma potrebbero aver influito alcuni difetti riscontrati nel design e nell’ingegneria del veicolo.

A luglio 2022, Musk ha stabilito un nuovo calendario di produzione a partire dall’estate 2023 e ha promesso di organizzare un evento di consegna per il Cybertruck alla fine del terzo trimestre. Secondo quanto dichiarato dal Ceo all’assemblea degli azionisti, potrebbero essere consegnate tra le 250.000 e le 500.000 unità all’anno una volta iniziata la produzione. A seconda dei modelli, il veicolo potrebbe costare tra i 50.000 e i 70.000 dollari, in linea con altri pick-up elettrici prodotti, ad esempio, da Ford e Chevrolet.