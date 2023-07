Vendite su Tesla dopo i conti. Niente Cybertruck e guida autonoma

Vendite sul titolo Tesla nel giorno dopo la pubblicazione dei numeri relativi al secondo trimestre. Il titolo perde il 3% nel premarket di Wall Street a circa 290 dollari per azione. Il produttore di auto elettriche ha avvertito, che la sua redditività già in calo, potrebbe diminuire ulteriormente nei prossimi trimestri.

Il ceo, Elon Musk ha affermato che Tesla dovrà continuare mantenere i prezzi dei veicoli bassi se i tassi di interesse della Fed continueranno a salire. Il ribasso dei prezzi hanno già messo a dura prova il margine di profitto del produttore di macchine elettriche, attualmente sui minimi da quattro anni.

“I margini di Tesla si sono ulteriormente compressi in questo trimestre. Ma riteniamo che i margini abbiano ormai toccato il minimo, o quasi, dato il potenziale di maggiore efficienza operativa in tutta l’attività di Tesla e l’imminente lancio di prodotti potenzialmente a più alto margine, come il Cybertruck.” Scrive in una nota Alec Lucas, Research Analyst, Global X.

Margine in calo

Oltre a dover potenzialmente abbassare ulteriormente i prezzi, Tesla sta investendo denaro per la produzione di nuovi modelli, tra cui il Cybertruck. Inoltre Musk ha fatto sapere che la società intende investire almeno 1 miliardo di dollari per la produzione e lo sviluppo del supercomputer Dojo.

Anche se il produttore di veicoli elettrici ha previsto di produrre circa 2 milioni di auto nel 2023, in questo trimestre la produzione diminuirà a causa degli aggiornamenti e lavori di manutenzioni in alcune fabbriche. Anche se Musk ha cercato di convincere gli investitori, che il calo dei margini sia una problema temporaneo, il mercato ha reagito negativamente, vendendo il titolo nel afterhours.

“Ha senso sacrificare i margini a favore della produzione di più veicoli, perché pensiamo che in un futuro non troppo lontano avranno un notevole aumento delle valutazioni”, ha detto Musk, ribadendo la sua convinzione che Tesla alla fine offrirà una capacità di guida autonoma che farà aumentare il valore delle auto già vendute.

Il nodo Cybertruck e guida autonoma

Dalla call con gli analisti del ceo, Elon Musk è emerso inoltre che il Cybertruck non sarà in vendita fino al prossimo anno.

La società ha chiarito che il prototipo di Cybertruck mostrato recentemente su Twitter è solo un modello di prova e in fase di costruzione e non un prodotto pronto ad andare in vendita. La società non ha offerto alcun aggiornamento su prezzi e ha ribadito che prevede di iniziare le consegne entro la fine dell’anno.

Just drove Cybertruck around Austin! pic.twitter.com/QN19Agqa7R — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2023

Durante la call Musk ha inoltre sottolineato i progressi nello sviluppo della guida autonoma, in ritardo rispetto alle precedenti previsioni. La vera novità su questo fronte è stata l’annuncio che Tesla venderà la licenza per il software alle altre case automobilistiche. Musk non ha specificato i nomi dei potenziali clienti.

“Tesla continua a fare progressi verso la guida autonoma con l’avvio della produzione dei suoi computer di training Dojo. A nostro avviso, se l’azienda riuscirà a monetizzare con successo le sue capacità FSD (Full Self Drive) nei prossimi cinque anni, i margini del comparto AI di Tesla potrebbero essere simili a quelli di una società di Software-as-a-service. Inoltre, le proiezioni interne della potenza di calcolo di Dojo dimostrano che tutti sono affamati di GPU, persino Tesla.” Secondo le analisi di Alec Lucas.

Utile sopra le attese

L’utile per azione nel secondo trimestre è stato pari a 91 centesimi per azione, superiore alle attese degli analisti di 81 centesimi. Mentre i ricavi sono cresciuti del 47% a $ 24,9 miliardi, anche questa voce sopra il consenso degli analisti di $ 24,5 miliardi.

“Tesla ha battuto le aspettative di fatturato e di profitto per il secondo trimestre. La strategia di prezzo di Tesla sembra funzionare, nel breve periodo, con l’azienda che ha registrato un record di 466.140 consegne nel secondo trimestre, anche in un contesto macroeconomico difficile come quello attuale. Poiché anche altri produttori di veicoli elettrici, come BYD, hanno registrato ottimi numeri nel secondo trimestre, riteniamo che la domanda di veicoli elettrici stia dimostrando resilienza dopo un inizio d’anno più incerto.” Commenta Alec Lucas.

Il produttore di macchine elettriche intende mantenere un margine lordo automobilistico superiore al 20%, esclusi i ricavi derivanti dai crediti normativi. Il margine lordo automobilistico, esclusi i crediti, è sceso ulteriormente al 18,1% nell’ultimo trimestre, il più basso dal secondo trimestre del 2019.