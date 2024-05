Oro tocca nuovo record storico. A spingere la corsa al rialzo la speranza di tagli ai tassi

I prezzi dell’oro hanno toccato un nuovo massimo storico nella sessione di trading odierna, in quanto gli ultimi dati sull’inflazione e sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno alimentato l’ottimismo sulla possibilità che la Federal Reserve effettui almeno due tagli dei tassi quest’anno. Inoltre, le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno ulteriormente sostenuto i prezzi dell’oro.

Stamani è arrivata la conferma che il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, è morto in un incidente in elicottero in cui ha perso la vita anche il ministro degli esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian.

Notizie che spingono la corsa ai beni rifugio, oro in testa. Il prezzo del metallo giallo è balzato al massimo storico di 2450,49 dollari l’oncia. Quest’anno, finora, le quotazioni sono balzate del 18,65%, superando i rendimenti di azioni e obbligazioni.

Cosa spinge al rialzo il prezzo dell’oro

I dati della scorsa settimana hanno indicato una moderazione dell’inflazione, inducendo gli operatori a prevedere una probabilità del 65% di un taglio dei tassi USA entro settembre. Storicamente, l’oro tende a registrare buone performance durante i periodi di calo dei tassi d’interesse, in quanto gli investitori si orientano verso di esso rispetto ad asset che producono reddito come le obbligazioni.

Gli investitori seguiranno da vicino i verbali dell’ultima riunione politica della Fed, che saranno pubblicati mercoledì, insieme ai commenti di vari funzionari della Fed.

Ma oltre all’aspettativa di un taglio dei tassi da parte della Fed statunitense, altre importanti banche centrali stanno segnalando la loro disponibilità a ridurre i tassi di interesse. Il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey ha accennato a possibili tagli dei tassi già il mese prossimo, mentre la banca centrale svedese ha recentemente attuato il suo primo taglio dei tassi di interesse in otto anni.

India e Cina: cosa sta succedendo

A ciò si aggiunge il fatto che le banche centrali dei paesi emergenti continuano la loro corsa all’acquisto di oro, con la Cina in testa. La People’s Bank of China (PBoC) ha annunciato acquisti d’oro per 18 mesi consecutivi in aprile, portando il totale delle riserve ufficiali d’oro a 2.264 tonnellate alla fine di aprile, con un aumento di 2 tonnellate, il 4,9% delle riserve totali della PBoC, la percentuale più alta di sempre.

Nel tentativo di diversificare le proprie riserve valutarie dal dollaro, il Paese sta vendendo quantità record di titoli del Tesoro e di agenzie statunitensi. Pechino ha scaricato un totale di 53,3 miliardi di dollari di Treasury e agency bond nel primo trimestre, secondo i calcoli di Bloomberg sugli ultimi dati del Dipartimento del Tesoro statunitense.

Allo stesso modo, l’India ha registrato un aumento significativo delle importazioni di oro, più che raddoppiate a 3,11 miliardi di dollari ad aprile da 1,53 miliardi di dollari a marzo. Durante questo periodo, i prezzi dell’oro a Delhi hanno oscillato tra i 76.400 e i 67.755 dollari per 10 grammi.

Nonostante la forte domanda di oro a marzo, il mercato ha registrato un’inaspettata flessione a causa delle scorte dei gioiellieri per la stagione dei matrimoni indiani. Tuttavia, la domanda è ripresa in aprile grazie alla stagione dei matrimoni e ai continui acquisti di oro da parte della banca centrale, segnando una significativa inversione di tendenza.

Secondo il World Gold Council, le banche centrali hanno acquistato 290 tonnellate d’oro nel primo trimestre di quest’anno solare. Questi acquisti consistenti e consistenti da parte del settore ufficiale sottolineano l’importanza dell’oro nei portafogli di riserve internazionali in un contesto di volatilità dei mercati e di aumento dei rischi.

Traguardo decennale per i prezzi dell’argento

Ma non solo oro. Anche i prezzi dell’argento hanno recentemente raggiunto i massimi pluriennali. Venerdì scorso i prezzi hanno superato i 30 dollari l’oncia, segnando il livello più alto in oltre un decennio. Il metallo prezioso ha chiuso in rialzo del 6,5% a 31,49 dollari l’oncia, il massimo dal febbraio 2013. Negli scambi odierni, i prezzi hanno superato i 32 dollari l’oncia.

Quest’anno l’argento spot ha registrato un’impennata del 32%, superando l’oro e diventando una delle materie prime più performanti. Il rally dei prezzi dell’argento è stato guidato da una forte domanda di investimenti.

A gennaio, il rapporto oro-argento ha superato quota 90, lo spread più ampio dal settembre 2022. Da allora si è ridotto a circa 80 e si prevede che scenderà ulteriormente a 70 se la Fed taglierà i tassi e l’economia statunitense rimarrà solida.

Inoltre, l’argento continua a beneficiare del suo utilizzo nei pannelli solari, che quest’anno dovrebbe raggiungere un livello record, spingendo il mercato dell’argento verso il quarto deficit consecutivo.