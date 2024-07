Rame: prezzi ai minimi, ma il meglio deve venire. Rally agli inizi

Tra i metalli industriali, i prezzi del rame hanno subito un ulteriore calo oggi, a fronte di una maggiore pressione di vendita tra i timori di un rallentamento della domanda globale. I futures del rame di riferimento al London Metal Exchange sono scesi dell’1,6% a 8.960,50 dollari la tonnellata, scendendo sotto i 9.000 dollari per la prima volta dall’inizio di aprile. Il prezzo del rame è ai minimi da oltre tre mesi, con i dubbi sulla ripresa cinese che continuano a pesare sul metallo rosso.

Tuttavia, allargando lo sguardo sul medio-lungo termine, le prospettive del rame e delle società che lo estraggono restano intatte come sostiene Trevor Yates, Investment Analyst di Global X.

A lungo associato a tendenze cicliche e macroeconomiche, con la domanda e i prezzi altamente correlati alla crescita economica globale, il rame oggi è in sofferenza ma, sostiene l’esperto, ” il mondo sta cambiando e così anche le dinamiche della domanda e dell’offerta”.

Certamente, le tendenze cicliche e la crescita globale dovrebbero continuare ad avere un ruolo importante nella domanda di rame, ma la transizione energetica, l’elettrificazione di massa, l’urbanizzazione e l’ascesa dell’IA sembrano essere fattori strutturali in grado di sostenere la domanda a lungo termine . Questo cambiamento strutturale potrebbe ridurre la volatilità, soprattutto nei periodi di rallentamento della crescita economica.

Viste le solide prospettive dal lato della domanda, è lecito ipotizzare anche una risposta dal lato dell’offerta: che si tratti di sostituzione, di maggiore utilizzo degli scarti o di investimenti in nuovi progetti, l’aumento della domanda dovrebbe spingere i prezzi verso l’alto e aumentare gli investimenti nel settore. Tuttavia, sostiene l’esperto, “non crediamo che queste risposte dell’offerta riusciranno a soddisfare la domanda nel medio-lungo termine. La ragione principale è il declino degli investimenti in nuovi progetti”.

Molti dei progetti più interessanti, sia dal punto di vista del rischio paese, della qualità del minerale o dei costi, sono stati già sviluppati o sono in fase di sviluppo. Di conseguenza, la mancanza di nuovi asset di qualità ha costretto i minatori a guardare a progetti meno attraenti o a giurisdizioni meno favorevoli, con la quota di produzione globale proveniente dalle quattro giurisdizioni di maggiore qualità (Cile, Canada, Stati Uniti e Australia) in calo negli ultimi decenni.

L’ingresso in giurisdizioni di qualità inferiore comporta spesso maggiori rischi politici e normativi, una maggiore intensità di capitale (dovuta alla mancanza di infrastrutture) e maggiori rischi di disordini sociali. Inoltre, le crescenti pressioni inflazionistiche durante la pandemia e le sue conseguenze non solo hanno abbassato le aspettative di margine, ma hanno anche aumentato le spese di capitale iniziali. Questo ha abbassato significativamente le aspettative di rendimento nella valutazione di una nuova miniera. Di conseguenza, ci aspettiamo che i minatori di rame abbiano bisogno di un prezzo della materia prima più alto a lungo termine per poter considerare nuovi progetti, e questo peserà sulla risposta dell’offerta, aumentando il valore di scarsità dei minatori esistenti che possiedono profili di produzione a lungo termine.