Elezioni Usa, Wall Street e titoli tecnologici, il punto di Ubs sui mercati azionari

Dopo un primo semestre brillante per i mercati azionari, abbiamo individuato alcune dinamiche da monitorare per il terzo trimestre. In primo luogo, la crescita economica degli Stati Uniti si sta raffreddando, sollevando preoccupazioni per un rallentamento più marcato. In secondo luogo, la leadership azionaria è diventata sempre più ristretta e alcuni mettono in dubbio la sostenibilità del rally. In terzo luogo, le elezioni Usa sono alle porte, con un’incertezza politica che potrebbe aumentare la volatilità.

Abbiamo chiesto a Evan Brown e Luke Kawa di Ubs Asset Management dove e come investire nel terzo trimestre dell’anno.

Il rallentamento della crescita economica Usa è una cattiva notizia per i mercati azionari?.

I fondamentali dell’economia Usa sono ancora solidi. I redditi reali continuano a crescere, i bilanci sono in buona forma e i dati manifatturieri si stanno rafforzando. La crescita del Pil reale sembra che stia ora passando da un tasso annualizzato del 3% nel 2023 a un tasso tendenziale del 2%. Nel frattempo, il resto del mondo (l’Europa in particolare) sembra destinato a fornire un maggiore supporto alla crescita globale.

Una crescita reale e un’inflazione più basse comportano una flessione del Pil nominale, che a parità di condizioni dovrebbe portare a guadagni più contenuti. Detto questo, il passaggio da una fascia di Pil nominale del 5%-6% al 4%-5% è tutt’altro che critica. Di maggiore importanza è la fiducia degli investitori nell’estensione del ciclo, in altre parole in un soft landing. Inoltre, il cambiamento nella valutazione dei rischi da una riaccelerazione dell’inflazione a una Federal Reserve in grado di avviare un ciclo di allentamento e di reagire con forza se il rallentamento della crescita dovesse intensificarsi costituisce un potente cuscinetto.

Le performance di mercato limitate lasciano presagire una correzione?

La spettacolare performance delle aziende tech mega cap è ben documentata. I sei maggiori titoli hanno contribuito quest’anno per quasi due terzi al rendimento del 15% dell’indice S&P. NVIDIA da sola ha contribuito con 300 punti base al rendimento del 12% dell’indice MSCI World. Logicamente, si teme che qualsiasi intoppo nel tema dell’intelligenza artificiale (IA), che ha sostenuto gran parte di questi guadagni, possa portare a una brusca correzione dei principali indici statunitensi e globali.

Non troviamo prove del fatto che un mercato così ristretto sia un segnale di rendimenti negativi in prospettiva futura. In effetti, i rendimenti prospettici dell’S&P 500 sono stati piuttosto forti dopo periodi di performance di mercato limitate. In sostanza, non dovremmo preoccuparci troppo quando “i migliori giocatori segnano il maggior numero di punti”.

Come state modificando la vostra asset allocation in vista delle elezioni americane?

Ci aspettiamo che l’attenzione degli investitori sulle elezioni Usa aumenti. Tuttavia, non prevediamo di apportare modifiche significative alle allocazioni in funzione delle elezioni nei prossimi mesi.

Mentre nel 2016 l’attesa per i tagli fiscali di Trump e nel 2020 quella per gli stimoli fiscali di Biden erano chiaramente positive per le azioni e negative per le obbligazioni, il contesto dell’inflazione e dei tassi d’interesse è cambiato in modo tale che l’aumento dei rendimenti potrebbe non essere considerato un fattore positivo per gli asset di rischio. Una vittoria di Trump nel 2024 sarà probabilmente accompagnata dal vento in poppa della piena estensione dei tagli fiscali e della deregolamentazione, ma in modo più impattante dai venti contrari derivanti dall’aumento dei rendimenti e dalla portata dei dazi minacciate da Trump.

Trump ha dichiarato che innalzerà i dazi al 10% su tutti i beni importati e al 60% sulle importazioni dalla Cina. Sebbene gran parte di questi dati rappresenti probabilmente una posizione di contrattazione ed è abbastanza improbabile che i dazi raggiungano tali livelli, dovremmo aspettarci un aumento significativo del protezionismo sotto l’amministrazione Trump. I tassi di cambio dovrebbero adeguarsi per riflettere questo potenziale shock delle condizioni commerciali, e i premi di rischio dovrebbero aumentare sui Paesi che fanno affidamento sulle esportazioni verso gli Stati Uniti.

Quale è la vostra asset allocation consigliata?

Nei prossimi mesi, ci aspettiamo che un rallentamento favorevole della crescita e dell’inflazione dia il via all’allentamento della Fed e rafforzi la fiducia nell’estensione del ciclo. I dati economici sono cambiati di frequente in questo ciclo e vi è un potenziale allarme per la crescita, ma riteniamo che i dati sull’inflazione collaboreranno abbastanza da permettere alla Fed di superare la curva.

Continuiamo a privilegiare le azioni rispetto alle obbligazioni, ma riconosciamo che c’è stato un cambiamento nella valutazione dei rischi da un’accelerazione dell’inflazione a un rallentamento della crescita. Come elemento di diversificazione, le obbligazioni hanno un ruolo da svolgere nei portafogli bilanciati; riteniamo che le obbligazioni registreranno un rialzo significativo qualora l’economia subisca un deterioramento più marcato del previsto.