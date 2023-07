Elon Musk, chi è e cosa rappresenta?

Elon Musk è sulla bocca di tutti dopo il grande successo in borsa di Tesla, trainata dal boom delle consegne di auto. Vediamo chi è l’imprenditore sudafricano e cosa rappresenta per l’economia e l’innovazione.

Chi è

Classe 1971, nato a Pretoria, Elon Musk ha passato la giovinezza in Sudafrica. A soli 12 anni ha venduto il suo primo videogioco. Si è trasferito in Canada nel 1989 per studiare alla Queen University, salvo poi concludere gli studi all’università della Pennsylvania. Ha vinto una borsa di studio a Stanford, ma dopo pochi giorni si è trasferito a San Francisco. Musk è stato altresì insignito di 2 lauree honoris causa: una in Design, conferitagli dall’Art Center College of Design di Pasadena (California) e un’altra in Ingegneria Aerospaziale dall’Università del Surrey (Gran Bretagna).

Nel 1999 ha partecipato alla fondazione di X.com (la futura Paypal), che poi ha venduto a eBay nel 2002 per 1,5 miliardi di dollari. Nello stesso anno ha fondato SpaceX, che ha sviluppato i lanciatori Falcon 1, Falcon 9 e Falcon Heavy e le capsule Dragon e Dragon 2, per il trasporto di cargo e astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Risale al 2003 la fondazione di Tesla Motors, che per prima ha sviluppato le auto elettriche, cui seguirà nel 2006 quella di SolarCity, compagnia specializzata in prodotti e servizi legati al fotovoltaico. Nel 2013 Musk ha lanciato Hyperloop, il cui progetto è attualmente portato avanti da diverse aziende, tra cui Virgin Hyperloop, non collegate direttamente a Elon Musk.

Quest’ultimo nel 2015 ha fondato una società no profit che fa ricerca nell’intelligenza artificiale: OpenAI. In quest’ultima, che ha sviluppato il chatbot di intelligenza artificiale generativa Chat GPT, ha investito Microsoft. Un anno dopo il magnate sudafricano ha cofondato: Neuralink, startup incentrata sullo sviluppo di interfacce neurali per collegare il cervello all’AI; The Boring Company, impresa di infrastrutture che punta a realizzare una rete di tunnel sotterranei. Infine, nell’ottobre 2022 Musk ha acquisito il social media Twitter.

L’innovatore Elon Musk

Elon Musk è l’emblema dell’innovazione. Innanzitutto, è stato il primo a credere e realizzare auto elettriche con Tesla. Una scommessa che il mercato sembra ora premiare.

Ha poi rivoluzionato il mondo dei pagamenti con PayPal e dello spazio con SpaceX. Ora sta lavorando sui trasporti con The Boring Company e puntando sull’intelligenza artificiale con OpenAI e Neuralink. Sicuramente è stato in grado di progettare le innovazioni del futuro.

L’uomo

L’uomo Elon Musk è un po’ più problematico. Nel luglio 2021 al “Saturday Night Live” ha ammesso di essere affetto dalla sindrome di Asperger, un disturbo neurologico per cui chi ne è affetto vede, sente e percepisce il mondo in modo diverso dagli altri e ha difficoltà a relazionarsi con le altre persone.

Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato due volte e ha avuto 9 figli. La prima moglie è stata Justine Wilson, conosciuta alla Queen’s University. Da lei ha avuto ben 6 figli. Si sono sposati nel 2000 e separati nel 2008. Lei si è vendicata pubblicando un saggio contenente tutti i segreti del loro matrimonio. Nel 2010 Musk si è risposato con Talulah Riley e separati nel 2014. Risposati nel 2015, hanno divorziato definitivamente nel 2016, ma pare siano rimasti in buoni rapporti. Dopo una breve storia con Amber Heard, ha iniziato a frequentare Grimes (nome d’arte di Claire Boucher), da cui ha avuto un altro figlio. Si sono presi e lasciati più volte, fino alla rottura definitiva nel 2022. Recentemente è venuta a galla la relazione di Musk con Shivon Zillis, dirigente di Neuralink, da cui ha avuto altri 2 figli.

Il carattere di Musk ha molti lati oscuri. Secondo il suo biografo Walter Isaacson, il magnate può entrare in “modalità demonio”, per cui in nome della produttività agisce senza empatia ed è decisamente spiacevole. In questi momenti, il suo senso di urgenza può intimidire i suoi collaboratori. Lo dimostrano i licenziamenti, gli ultimatum e più in generale l’atteggiamento verso i dipendenti di Twitter dopo la sua acquisizione.

L’unica persona cui Musk è legatissimo è sua madre, l’influencer e modella Maye. Che assicura che il figlio, nonostante sia miliardario, “non vive affatto nel lusso, anzi. Non possiede una casa di proprietà e abita in appartamenti modesti”.

Quanto è ricco?

Elon Musk è l’uomo più ricco al mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index, che gli attribuisce un patrimonio stimato di 247 bilioni di dollari, in rialzo di 110 bilioni da inizio anno. Merito del boom delle azioni di Tesla, la sua società che produce auto elettriche, dopo il record di conseegne nel secondo trimestre 2023. Musk aveva perso temporaneamente lo scettro di uomo più ricco del mondo a favore di Bernard Arnault, magnate della moda patron del gruppo del lusso LVMH. L’imprenditore sudafricano aveva pagato a caro prezzo l’acquisizione di Twitter con conseguenti tagli al personale e i timori che fosse troppo preso dalle sorti dell’uccellino azzurro per gestire Tesla. Dopo una chiusura del quarto trimestre con un balzo dell’utile del 59% a 3,7 miliardi di dollari e ricavi in aumento del 37% a 24,3 miliardi, i timori degli investitori si sono dissipati e il vento pare di nuovo soffiare a favore di Musk.

Il potere di Musk

Musk detiene un grande potere tra le mani. Non solo in termini economici, ma anche di comunicazione. Pensate che è più seguito su Twitter lui dell’ex presidente americano Obama. Non è un caso: il magnate sudafricano è proprietario di Twitter e ha fatto creare ai suoi ingegneri un algoritmo per far sì che più utenti leggano i suoi post, aumentando così i suoi follower.

Un’altra dimostrazione del suo potere è stata a guerra in Ucraina, dal momento che Musk ha inviato i suoi satelliti Starlink in aiuto dell’Ucraina.