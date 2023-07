Trimestrali utili USA, i conti di tre grandi banche a confronto

La stagione degli utili delle grandi banche negli Stati Uniti è sempre un momento di grande interesse per gli investitori e gli analisti di mercato. Le performance finanziarie di queste istituzioni finanziarie forniscono un’importante panoramica sull’economia e possono influenzare le decisioni di investimento in tutto il settore bancario.

Durante il periodo consueto di quiete festiva, ci si attende che il mercato azionario di Wall Street offra un’interessante fase di chiusura estiva, grazie alla stagione degli utili del secondo trimestre del 2023. Il sentiment prevalente nei mercati per la seconda metà dell’anno potrebbe dipendere in modo significativo dai risultati finanziari riportati in questo periodo. Inoltre, una performance debole nel settore bancario potrebbe influenzare la revisione delle politiche future riguardanti i rialzi del tasso di interesse da parte della Federal Reserve. Sorge quindi la domanda se il prossimo trimestre sarà altrettanto promettente del precedente.

Quali sono le previsioni?

Analizzando i dati concreti sulle prospettive, queste non appaiono così negative. Alcune aziende hanno già pubblicato i rapporti finanziari del secondo trimestre del 2023, e finora i risultati sono incoraggianti, con un superamento medio delle stime del 3%. Secondo le previsioni di Bloomberg, questo sarebbe il terzo trimestre consecutivo con un calo degli utili netti su base annua, ma contemporaneamente segnerebbe anche l’ultimo trimestre con andamenti negativi. A partire dall’ultimo trimestre del 2022, si sono registrati rispettivamente una diminuzione annua dello 0,1%, del 7,5% e del 7,1%.

Nel prossimo trimestre, ovvero il terzo trimestre del 2023, si prevede che l’utile netto medio delle società quotate nell’S&P 500 aumenti dello 0,3% rispetto all’anno precedente.

Adesso andiamo a vedere in dettaglio i risultati trimestrali dei tre colossi bancari americani:

JPMorgan

JPMorgan Chase & Co., una delle banche più grandi e prestigiose degli Stati Uniti, ha pubblicato oggi i risultati del trimestre. La banca ha superato le aspettative degli analisti grazie a solidi guadagni. Nel secondo trimestre, JPMorgan ha registrato un utile netto 14,47 miliardi di dollari, o 4,75 dollari per azione, rispetto agli 8,65 miliardi di dollari, o 2,76 dollari per azione, nello stesso periodo dello scorso anno. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il fatturato totale è stato di 42,4 miliardi di dollari, superando anche le previsioni degli analisti. JPMorgan ha beneficiato di un solido rendimento nelle divisioni di trading e di un aumento dei ricavi delle commissioni.

Wells Fargo

La banca ha riportato un aumento del 29% nel reddito netto da interessi, che ha raggiunto i 13,16 miliardi di dollari. Tale crescita è stata influenzata dagli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti. Wells Fargo ha anche revisionato al rialzo le sue previsioni per il reddito netto da interessi, prevedendo che supererà i 45 miliardi di dollari dell’anno precedente, con un aumento del 14%.

Allo stesso tempo, l’accantonamento per perdite su crediti, incluso potenziali perdite sui prestiti per uffici di immobili commerciali, ha registrato un aumento a 1,71 miliardi di dollari. Nonostante questi risultati positivi, Wells Fargo continua a operare con un limite di asset che ne limita la crescita, fino a quando non verranno risolti i problemi normativi.

Citigroup

Citigroup ha riportato una significativa contrazione dei profitti nel trimestre. Questo calo è stato attribuito a una diminuzione delle spese aziendali, un minor numero di accordi e un costoso processo di riduzione del personale. L’utile netto della banca è stato di 2,9 miliardi di dollari, una diminuzione rispetto ai 4,5 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, le entrate sono diminuite dell’1%, arrivando a 19,4 miliardi di dollari.

Le attività di corporate e investment banking della banca hanno registrato un calo del 44% dei ricavi, mentre le commissioni derivanti dalle attività di mercato sono diminuite del 13%. Nonostante queste sfide, il settore delle carte di credito al dettaglio di Citigroup ha visto un aumento dei ricavi del 27%, contribuendo a superare le aspettative di Wall Street in termini di profitti totali.

È importante notare che i risultati trimestrali delle banche possono essere influenzati da molteplici fattori, tra cui le condizioni economiche generali, le politiche monetarie, le fluttuazioni dei mercati finanziari e le decisioni aziendali. Gli investitori e gli analisti continueranno a monitorare attentamente le performance delle banche negli Stati Uniti per ottenere indicazioni sull’andamento dell’economia e per prendere decisioni di investimento informate.