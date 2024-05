CNP Vita Assicura, si rinnova il CdA e arriva la nomina a presidente di François Guilgot

L’assemblea degli azionisti di CNP Vita Assicura, parte del sesto gruppo assicurativo in Italia, CNP Assurances, ha rinnovato il CdA nominando François Guilgot come nuovo presidente. Guilgot, attualmente direttore della BU Wealth Management Europe, guiderà la compagnia con l’obiettivo di consolidare la posizione di CNP Vita Assicura nel mercato italiano. Marco Passafiume Alfieri è stato confermato AD. Vediamo tutto nell’analisi.

CNP tra nomine e solidità finanziaria

Il nuovo CdA vede anche l’ingresso di Isabelle Ortolani nel ruolo di vicepresidente, mentre Marco Passafiume Alfieri è stato confermato come AD. Tra i membri del Consiglio sono stati riconfermati Cécile Blondeau Dallet e Thierry Desvignes, e sono state nominate come consigliere indipendenti Diana Cerini, professoressa universitaria, e Luisa Todini, imprenditrice di spicco. Il rinnovo del Collegio Sindacale ha visto l’ingresso di Benedetta Navarra come Presidente, con Stefano Dell’Atti e Guido Paolucci come sindaci effettivi, ed Elisa Menicucci e Alberto Caprari come sindaci supplenti. Questo ulteriore rinnovamento rafforza la governance della compagnia, assicurando un controllo rigoroso e trasparente delle attività. Parallelamente al rinnovo del CdA, l’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2023 della compagnia, chiuso con un utile di 15,6 milioni di euro, un patrimonio netto di 695 milioni di euro e riserve patrimoniali che, comprensive del risultato dell’esercizio, ammontano a 448 milioni di euro. Questi risultati confermano la solidità patrimoniale della compagnia, con un indice di solvibilità pari al 210%.

Marco Passafiume Alfieri, AD di CNP Vita Assicura, ha manifestato orgoglio per la nuova composizione del CdA, sottolineando le competenze ampie e diversificate in ambito tecnico, commerciale, accademico e imprenditoriale.

“Sono particolarmente fiero della cospicua presenza femminile all’interno del nuovo Consiglio, caratteristica che riflette l’impegno del Gruppo verso la parità di genere – ha commentato l’AD di CNP Vita Assicura – Durante il mandato, il CdA avrà l’importante compito di indirizzare e supervisionare il percorso aziendale di sviluppo e crescita sul mercato italiano, che in questi primi mesi del 2024 sta già registrando risultati coerenti con il Piano decennale”.

Tra sfide e opportunità

Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato il comparto assicurativo vita nel 2023, CNP Vita Assicura ha dimostrato una gestione efficace e resiliente. A gennaio, la compagnia ha presentato il nuovo piano di sviluppo decennale e i primi mesi del 2024 hanno già mostrato risultati in linea con le aspettative, con un consolidamento della raccolta premi, l’attivazione di nuovi distributori e un miglioramento del mix tra Gestioni Separate e Unit Linked.

Insomma, con un nuovo CdA, una leadership rafforzata e un solido piano di sviluppo, CNP Vita Assicura è ben posizionata per affrontare le sfide future e continuare a crescere nel mercato italiano. La solidità finanziaria, confermata da un indice di solvibilità al 210%, rappresenta una base robusta per sostenere le ambizioni della compagnia e garantire un servizio di alta qualità ai propri clienti.