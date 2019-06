Tensioni Iran-Usa, si ridimensionano ambizioni Borse

Dopo che Donald Trump ha imposto sanzioni contro la guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, e otto comandanti dell’esercito, Teheran ha risposto che le nuove misure coercitive degli Stati Uniti “bloccheranno per sempre la diplomazia” tra i due paesi.

Il presidente Usa ha preso la decisione per compiere una rappresaglia per rivalersi di un danno subito. Nel caso specifico il fatto che l’Iran avesse abbattuto un drone americano. Trump stava per ordinare un attacco, ma all’ultimo ha desistito perché ha saputo che 150 persone sarebbero morte durante l’offensiva.