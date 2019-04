Spread in calo dopo S&P ma permangono rischi

Lo spread tra BTp e Bund tedeschi ha aperto in calo a 256 punti base con rendimento al 2,56% e questo grazie alla decisione di Standars and Pooor’s di confermare il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo.

I mercati tirano così un sospiro di sollievo anche se il giudizio dell’agenzia getta ombre sul futuro avvertendo che l‘outlook negativo significa anche che, dice la stessa S&P’s, “potremmo abbassare il nostro rating sull’Italia nei prossimi 24 mesi”. Lo spread in ogni caso sembra giovarne vista l’apertura di oggi ma, avverte su MilanoFinanza Andrea Iannelli, investment director per l’obbligazionario di Fidelity International, non è tutto oro quello che luccica.

Nonostante il superamento di questo test possa far tirare un sospiro di sollievo agli investitori in Btp, le prospettive per l’economia, e per il debito sovrano, rimangono complesse. Con un rapporto debito/pil già elevato e che con molta probabilità tornerà a salire, l’Italia sarà sempre più sensibile ai cicli di mercato. Il premio al rischio sugli asset nostrani salirà al primo segno di un rallentamento dell’economia o di un incremento della volatilità sui mercati”.

A pesare dice l’analista l’incertezza sulle prospettive italiane che ha già avuto un impatto sui rendimenti da inizio anno.