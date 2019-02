Mercati, tutte le cose che potrebbero andare storte nel 2019

Ci sono 14 cose che potrebbero andare storte e rovinare il portentoso inizio d’anno per i mercati azionari. Le ha messe in fila lo strategist della banca JP Morgan Adam Crisafulli.

A gennaio i principali indici della Borsa americana hanno recuperato quasi tutte le perdite accumulate in dicembre, ma c’è una lunga serie di scenari in cui i listini dell’azionario potrebbero tornare a imbeccare la strada dei ribassi.

Gli investitori dovrebbero stare attenti, in quanto ci troviamo davanti a un periodo particolarmente difficile da decifrare per le Borse. Per questo vale la pena conoscere i principali ‘cigni grigi’ di mercato su cui tenere alta la guardia.

Mercati 2019: i 14 cigni grigi di JP Morgan