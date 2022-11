Binance, aumentano i prelievi dopo il fallimento di FTX

Il ceo di Binance Changpeng Zhao ha affermato che l’exchange di criptovalute ha visto solo un leggero aumento dei prelievi e sta funzionando normalmente nonostante il calo dei prezzi degli asset digitali dopo il fallimento di FTX. Binance si era inizialmente offerto di acquistare la società, ma si è ritirato dall’accordo dopo un breve periodo.

Binance ha visto un “leggero aumento dei prelievi”, ha detto Zhao, ma ha aggiunto che questo era in linea con l’attività tipica durante i periodi di declino del mercato delle criptovalute. “Ogni volta che i prezzi scendono, assistiamo a un aumento dei prelievi”, ha affermato Zhao. ″È abbastanza normale.”

Dopo mesi di rimbalzi intorno al livello di 20 mila dollari, la volatilità è tornata sul Bitcoin la scorsa settimana, quando la notizia di una crisi di liquidità a FTX ha agitato il mercato. Il Bitcoin è stato scambiato a un prezzo di 16.600 dollari ieri pomeriggio, spostandosi a malapena dalle 24 ore precedenti. “Non abbiamo visto l′80% prelevato dai nostri cold wallet o il 50% dei fondi che fluiscono dalla nostra piattaforma, mentre forse è successo con altre piattaforme”, ha detto Zhao. “Per noi, è ancora come al solito.”

Contagio per tutto il mercato da FTX

I problemi di FTX sono iniziati dopo che un rapporto di CoinDesk ha dettagliato i legami tra l’exchange e la sua consociata Alameda Research.

Un successivo tweet di Zhao che affermava che avrebbe venduto la scorta di 580 milioni di dollari del token FTT nativo dell’exchange “a causa di recenti rivelazioni”, ha innescato una vendita di FTT e miliardi di dollari di prelievi da FTX.

Lunedi, Zhao ha detto che non intendeva innescare turbolenze nei mercati delle criptovalute, aggiungendo che non era consapevole che il suo tweet avrebbe causato un tale danno.

Parlando della possibilità che più operatori debbano affrontare una crisi dopo il crollo di FTX, Zhao ha affermato che “ci saranno alcuni effetti di contagio a cascata”. La portata dei fallimenti delle società di criptovalute e il conseguente calo dei prezzi delle valute digitali diminuirà nel tempo, ha aggiunto. “In questo tipo di situazione, il primo a cadere è di solito quello più grande”, ha detto Zhao. “Gli effetti a cascata diventano sempre più piccoli.”

Quella di FTX non è la prima crisi nel settore delle criptovalute. Lo scorso maggio, il progetto di stablecoin da 60 miliardi di dollari Terra ha visto i suoi due token principali diventare privi di valore dopo che la sostenibilità del loro modello tecnico è stata messa in discussione. Ciò a sua volta ha provocato un’ondata di fallimenti nel settore delle criptovalute, con Celsius, Three Arrows Capital e Voyager Digital che hanno presentato istanza di protezione dal fallimento.

Le osservazioni di Zhao hanno fatto eco ai commenti del ceo di Crypto.com Kris Marszalek di lunedì che, in risposta alle preoccupazioni di una crisi di liquidità in stile FTX, ha affermato che la sua azienda aveva un “bilancio tremendamente forte” e non aveva problemi a gestire un aumento dei prelievi . “Non ci impegniamo mai come azienda in pratiche di prestito irresponsabili, non ci siamo mai assunti rischi di terze parti”, ha affermato.

Bankman-Fried ha rifiutato di commentare le accuse di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, ma ha affermato che la sua recente dichiarazione di fallimento è stata il risultato di problemi con una posizione di trading con leva. “Non siamo un quant shop”, ha detto Zhao lunedì, probabilmente riferendosi ad Alameda di Bankman-Fried. “Non abbiamo alcun debito”, ha aggiunto. “Gestiamo un’attività molto semplice.”