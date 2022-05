Criptovalute: collasso della stablecoin UST, tutto il mercato ne risente

Il fondatore di Terra (LUNA) Do Kwon mercoledì è finalmente tornato su Twitter, proponendo idee su come salvare la stablecoin algoritmica terraUSD (UST) dopo aver perso il suo ancoraggio al dollaro USA lunedì.

“Prima di ogni altra cosa, l’unico percorso da seguire sarà quello di assorbire l’offerta di stablecoin in uscita prima che UST possa iniziare a ricrollare. Non c’è modo di aggirarlo”, ha scritto Do Kwon , suggerendo di adottare una proposta comunitaria che aumenterebbe la capacità di crazione nel tentativo di “assorbire l’UST più rapidamente”. “Con l’attuale spread, la pressione di ancoraggio e il tasso di combustione di UST, l’eccesso di offerta di UST (ad esempio, crediti inesigibili) dovrebbe continuare a diminuire fino a quando non viene raggiunta la parità e gli spread inizieranno a equilibrarsi”, ha aggiunto il fondatore di Terra.

Il crollo del prezzo UST di oggi arriva dopo che la moneta ha ridotto alcune perdite ieri, poiché è stato impiegato più capitale per difendere l’ ancoraggio di 1 USD. Tuttavia, la ripresa non è durata a lungo, con l’UST che ha nuovamente perso terreno nel mercato mercoledì.

Alle 7:00 orario italiano, il prezzo di UST è crollato toccando un minimo di 0,23 USD.

Grafico UST - CoinMarketCap

Nel frattempo, il prezzo del token nativo di Terra LUNA, che insieme a Bitcoin (BTC) sostiene la stablecoin, è sceso di un enorme 92,43% nelle ultime 24 ore a 2,34 USD.

Luna Foundation Guard (LFG), l’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a mantenere la stabilità del Peg UST, ha già inviato la sua intera partecipazione di BTC a una società commerciale incaricata di vendere BTC per difendere il Peg. Fino alla scorsa settimana, l’LFG deteneva BTC 80.394 nelle sue riserve, ha riferito Arcane Research in un rapporto .

Il crollo di oggi segue anche i rapporti di ieri secondo cui LFG stia cercando più di 1 miliardo di dollari per sostenere la stablecoin UST.

La stablecoin algoritmica

A differenza di molte stablecoin, come Tether, USDC o BUSD, UST di Terra è una stablecoin algoritmica, il che significa che invece di essere (apparentemente) sostenuta 1-1 da vari asset, si basa su un algoritmo che utilizza vari incentivi di mercato per mantenere un prezzo stabilito.

La Luna Foundation Guard (LFG) aveva delineato nello $0,98 il punto da difendere, fallendo miseramente, nonostante LFG abbia liquidato 1,3 miliardi di dollari in riserve di Bitcoin per cercare di ripristinare il PEG.

La conseguente svendita di Bitcoin per riacquistare UST ha avuto un disastroso effetto a catena per il mercato delle criptovalute poiché il prezzo di Bitcoin è a sua volta diminuito.

Ricordiamo come Terra (LUNA) rappresentava il secondo più grande ecosistema in termini di Total Value Locked (TVL) in DeFi, con circa $16,8 miliardi.

L’ecosistema opera con 2 token: UST e LUNA.

UST è, come detto, una stablecoin ancorata 1:1 al dollaro americano, mentre LUNA è il token di governance. L’intero ecosistema è costruito attorno alla stablecoin UST. Per creare più UST si deve bruciare LUNA, il che rende il token deflazionistico.

Nel frattempo, il dramma che circonda la stablecoin ha raggiunto anche i livelli più alti dei responsabili politici a Washington DC, con il segretario al Tesoro Janet Yellen che afferma che il de-pegging mostra l’urgenza di avere un quadro normativo sulle stablecoin.

“Penso che il de-pegging illustri semplicemente che questo è un prodotto in rapida crescita e che ci sono rischi per la stabilità finanziaria e che abbiamo bisogno di un quadro appropriato”, ha affermato Yellen in una testimonianza martedì.

Il vero punto di debolezza

Tentando di riassumere gli eventi che hanno portato al de-pegging questa settimana, il gestore di criptovalute Grayscale ha scritto in un articolo che il dramma è iniziato quando gli utenti hanno iniziato a ritirare UST dall’Anchor Protocol (ANC) il 7 maggio.

L’esodo da Anchor ha portato il valore totale bloccato (TVL) del protocollo a diminuire da 18 miliardi di dollari a 6 miliardi di dollari in soli tre giorni, ha affermato l’azienda, osservando che circa il 70% dell’intera fornitura di UST era bloccata ad Anchor.

Anchor Protocol è stato utilizzato come meccanismo di incentivo chiave per gli utenti a detenere UST con i suoi alti rendimenti del 20% APY.

Grayscale ha aggiunto che i tentativi di ripristinare il peg vendendo BTC ed ETH hanno messo in luce un “punto di debolezza cruciale” nel modo in cui funzionano le stablecoin non garantite.

“Se il prezzo del collaterale a sostegno della fornitura di stablecoin crolla improvvisamente, il peg diventa sempre più difficile da difendere poiché sei costretto a vendere asset in calo”, afferma l’articolo.

Nel frattempo, la comunità di Anchor Protocol sta ora discutendo una proposta per ridurre i tassi di interesse minimi al 3,5% e i tassi di deposito massimi al 5,5%, con un tasso di interesse target del 4%.

“Ciò dovrebbe impedire temporaneamente l’esaurimento della riserva di Anchor in modo tale che TFL non debba dispiegare UST aggiuntivo, il che dovrebbe contribuire a fermare la spirale della morte del depeg. Ancora una volta, poiché questo cambiamento è abbastanza aggressivo, anche quei parametri dovrebbero essere annullati quando ritenuto necessario “, hanno aggiunto.

Riuscirà UST a resistere

Commentando il de-pegging, Kyle Samani, CEO del cripto hedge fund Multicoin Capital, ha detto a Bloomberg che la situazione è la prova di “una crisi di fiducia”, aggiungendo che non è certo che UST sopravviverà.

“I più grandi perdenti di tutto questo saranno gli investitori al dettaglio che non hanno capito i rischi che stavano correndo”, ha detto.

Nel frattempo, il token LUNA nativo della rete Terra è ora molto più vulnerabile a un attacco rispetto a pochi giorni fa.