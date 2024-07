Revolut riceve la licenza bancaria nel Regno Unito

Revolut, fintech globale con oltre 9 milioni di clienti nel Regno Unito e 45 milioni nel resto del mondo, ha annunciato oggi di aver ottenuto la licenza bancaria britannica con restrizioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA), l’ente regolatore responsabile della supervisione del settore bancario del Regno Unito.

Revolut entra ora nella fase di “mobilitazione”, o “Autorizzazione con restrizioni”, un passaggio comune per molte nuove banche nel Regno Unito. Durante questa fase, non ci saranno cambiamenti per i clienti di Revolut UK, che potranno continuare a utilizzare il loro conto di moneta elettronica come sempre. La fase di mobilitazione consente a nuove banche come Revolut di completare la creazione delle loro operazioni bancarie nel Regno Unito prima del lancio sul mercato.

Dichiarazioni dei Dirigenti

Nik Storonsky, CEO di Revolut, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo nel percorso dell’azienda e faremo del nostro meglio per rendere Revolut la banca preferita dai clienti del Regno Unito.”

Francesca Carlesi, CEO di Revolut UK, ha aggiunto: “L’annuncio di oggi è un passo significativo per Revolut e per i nostri clienti. Essere una banca nel Regno Unito è una responsabilità enorme e lavoreremo senza sosta per offrire prodotti e servizi che migliorino la vita finanziaria di tutti coloro che utilizzano Revolut. Questa è la prossima fase del viaggio di Revolut nel Regno Unito: non vediamo l’ora di iniziare.”

Risultati Finanziari

Revolut ha recentemente pubblicato il bilancio finanziario per il 2023, annunciando ricavi del Gruppo superiori a 2,2 miliardi di dollari e utili record prima delle imposte di 545 milioni di dollari.

Revolut conferma l’interesse sull’Italia

La società crede fermamente nello sviluppo del proprio business e ad aumentare il suo parco clienti in Italia. A dicembre 2023 era stato nominato Maurizio Talarico, Head of Branch di Revolut Italia, che abbiamo intervistato a febbraio di quest’anno dopo il suo insediamento.

La forte crescita di Revolut è confermata anche dai forti segnali di aumento del proprio organico. Ad inizio anno aveva 8.000 collaboratori e in pochi mesi sono passati a 10.000. Le assunzioni sono rivolte a rafforzare i reparti di vendita, assistenza clienti e lotta alla criminalità finanziaria, settori in cui verranno generati la maggior parte dei nuovi posti di lavoro. La società prevede un aumento del 40% del proprio organico a livello globale entro la fine di quest’anno.

Ulteriori sviluppi

Tra i servizi lanciati in questi ultimi mesi, la società ha preso accordi per lanciare dei nuovi piani telefonici e in Italia con i servizi dei finanziamenti personali per i titolari di conto Revolut erogabili in modo veloce

Chi è Revolut

Revolut è la fintech leader nel Regno Unito, aiuta le persone a ottenere di più dal proprio denaro. Nel 2015, Revolut è stata lanciata nel Regno Unito offrendo trasferimenti e cambi valuta. Oggi, oltre 45 milioni di clienti in tutto il mondo utilizzano decine di prodotti innovativi di Revolut per effettuare più di mezzo miliardo di transazioni al mese.