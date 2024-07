USA: da Soros ad Obama chi sono i grandi che appoggiano Kamala Harris

Dopo il ritiro di Biden, la vicepresidente ora in corsa per la Casa Bianca, Kamala Harris ha visto una maxi raccolta fondi per la sua campagna presidenziale, con ben 100 milioni di dollari raccolti solo da domenica pomeriggio a lunedì sera, già definita coma la “più grande raccolta di 24 ore nella storia delle presidenziali”.

Il maxi afflusso di donazioni arriva mentre diversi miliardari e leader aziendali hanno appoggiato pubblicamente Harris. Ecco alcuni nomi nella lista.

Kamala Harris: ecco chi sono i grandi sostenitori

“Sono onorata. “. Così Kamala Harris, 49esimo vicepresidente degli Stati Uniti, ha accettato l’investitura del presidente Usa Joe Biden che, che si è ufficialmente ritirato dalla corsa alla Cosa Bianca.

George e Alex Soros

Alex Soros, capo del Soros Fund Management e figlio dell’investitore miliardario George Soros, ha scritto domenica su X: “È ora di unirci tutti intorno a Kamala Harris e battere Donald Trump. È la candidata migliore e più qualificata che abbiamo. Viva il sogno americano!”.

Il Wall Street Journal ha riferito che un portavoce di George Soros ha detto che anche lui sostiene Harris come candidato democratico.

Famiglia Obama

L’ex presidente Barack Obama e Michelle Obama hanno appoggiato la vicepresidente Kamala Harris, in un breve video pubblicato dalla campagna della Harris. La clip, della durata di 55 secondi, mostra il vicepresidente che cammina nel backstage di un evento, si dirige verso il suo corteo e risponde alla telefonata in vivavoce e dice:

“Abbiamo chiamato per dirti che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di appoggiarti e di fare tutto il possibile per farti superare queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale”.

Melinda French Gates

La miliardaria filantropa ed ex moglie del cofondatore di Microsoft Bill Gates ha scritto lunedì su X che “c’è molto in gioco nelle elezioni di novembre” e ha detto che il Paese ha bisogno di un leader che “si schieri a favore della libertà riproduttiva” e comprenda che “sostenere i caregiver porta a famiglie più sane e a un’economia più forte”, oltre all’importanza di dare potere alle donne.

“Sostengo la vicepresidente Kamala Harris perché lei è quel leader”, ha scritto. “Durante i suoi anni alla Casa Bianca, ha dimostrato di saper guidare attraverso le crisi, spingendo al contempo per il cambiamento di cui abbiamo bisogno. Voglio che si batta per il nostro Paese nei prossimi quattro anni”.

Vinod Khosla

L’uomo d’affari e venture capitalist miliardario ha scritto su X che è “Tempo di avere una convention aperta e di avere un candidato più moderato che possa facilmente battere @realDonaldTrump”.

Sheryl Sandberg

L’ex direttore operativo di Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha scritto lunedì in un post su Instagram di essere “entusiasta” di sostenere la candidatura di Harris alla Casa Bianca.

“La vicepresidente @kamalaharris ha già fatto la storia una volta, diventando la prima donna nera e dell’Asia meridionale a ricoprire la sua carica, e la farà di nuovo a novembre”, ha scritto Sandberg. “È una leader affermata, un’accanita sostenitrice dei diritti dell’aborto e la candidata più forte per guidare il nostro Paese”.

Reid Hoffman

Il miliardario cofondatore di LinkedIn ha immediatamente appoggiato la Harris come candidata democratica dopo il ritiro del Presidente Biden, domenica, definendola la “persona giusta al momento giusto” per guidare il partito.

“L’amministrazione Biden-Harris ha messo il Paese sulla strada giusta. È ora di unirci. Sostengo con convinzione Kamala Harris e la sua candidatura a Presidente degli Stati Uniti nella nostra lotta per la democrazia a novembre”, ha scritto Hoffman su X.

Reed Hastings

Il miliardario co-fondatore di Netflix e presidente esecutivo del colosso dello streaming è stato tra i donatori democratici che hanno chiesto a Biden di uscire dalla corsa dopo la sua performance nel dibattito di giugno.