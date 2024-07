Elezioni Usa: Biden si ritira, ora la sfida è tutta da decifrare

E alla fine, o per certi versi all’inizio, visto che siamo proprio nella parte calda della campagna elettorale, il presidente Usa Joe Biden passa la mano nella maniera più inattesa, dichiarando di essere pronto a sostenere la campagna elettorale della nuova candidata alle alla presidenza della casa bianca: Kamala Harris. Era nell’aria ormai da tempo, ma subito dopo lo scontro televisivo di qualche settimana fa, le condizioni di Biden erano sembrate decisamente peggiorate.

Chi avrebbe mai affidato ad una persona nelle sue condizioni, la valigetta con i codici per le armi nucleari americane? Ma aldilà di questo, dopo l’attentato a Donald Trump della scorsa settimana, ecco che quella che abbiamo definito, una serie tv che ci accompagnerà fino ai primi del mese di novembre, si compone di un nuovo episodio.

Vedremo come reagiranno i mercati tra stanotte e domani, vedremo come reagirà la politica internazionale. Kamala Harris, già prima donna vicepresidente degli Usa, è ora stata scelta da Biden per la successione alla Casa Bianca. Cosa cambierà nella campagna elettorale? Come si modificheranno gli equilibri tra i due schieramenti americani. La Harris non è amata da tutti i democratici, ma non sarà neanche una sprovveduta avendo accumulato esperienza e forza politica nel corso della sua vicepresidenza con Biden, quasi una presidenza ombra viste le condizioni del Presidente uscente.

Una cosa è certa, la Harris toglie a Trump una grossa arma di stampo politico: la possibilità di poter giocare sulle condizioni fisiche non ottimali di Biden. La Harris, inoltre potrebbe incarnare la figura di riferimento sia della comunità di colore, sia quella della sempre più numerosa popolazione femminile americana. Insomma se prima delle dimissioni di Biden la campagna elettorale era sembrate già segnata, ora, invece, l’outsider Harris potrebbe cambiare le carte in tavola.

Ma ci potrebbe essere un ulteriore colpo di scena: se i democratici non puntassero, come indicato da Biden, sulla Harris?

Insomma la corsa alla Casa Bianca è ancora tutta da decidere. Tutta da decifrare.

Ed anche il nome del nuovo presidente americano potrebbe essere tutt’altro che conosciuto e scontato.