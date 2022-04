Stablecoin: cosa sono e a cosa servono. Le più utilizzate

In soli due anni, l’offerta totale di stablecoin è cresciuta di venti volte, superando oggi i 180 miliardi di dollari. Le stablecoin sono una classe di criptovalute che possono essere descritte come valute digitali che sono per lo più ancorate a un asset di riserva o a una valuta fiat come il dollaro USA.

Le stablecoin sono utilizzate oggi principalmente per trasferire fondi, facilitare il trading e fungere da garanzia per i protocolli di prestito.

Risolvono il problema della volatilità nell’ecosistema delle criptovalute. Forniscono agli utenti di criptovalute una risorsa stabile pur beneficiando dei vantaggi dell’infrastruttura blockchain. I titolari non hanno bisogno di più conti bancari o periodi di regolamento che coprono molti giorni lavorativi per inviare valore in tutto il mondo. Le stablecoin consentono pagamenti senza confini, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ad esempio, almeno 10,7 milioni di dollari in stablecoin sono stati donati all’Ucraina da persone di tutto il mondo.

Il conflitto in Ucraina sta dimostrando l’importanza di meccanismi di pagamento globali, autonomi e resilienti. Il futuro delle stablecoin sembra più roseo che mai poiché le istituzioni legacy cercano di essere più coinvolte nello spazio.

Classificazione delle stablecoin

Possono essere raggruppate in tre classificazioni principali: garantite da Fiat, garantite da criptovalute e non garantite.

Le principali differenze sono il tipo e la quantità di garanzie necessarie per coniare la stablecoin. Il rispettivo meccanismo di ancoraggio di ciascuna stablecoin differisce anche a seconda di come viene garantito.

Le stablecoin garantite da Fiat sono stablecoin supportate da valute fiat come il dollaro USA. Le loro riserve sono detenute da un’entità centrale. Le stablecoin supportate da fiat più popolari in questo momento sono USDC, USDT e BUSD.

Il principale punto debole delle stablecoin garantite da fiat è la centralizzazione. La garanzia di una stablecoin con garanzia fiat è detenuta da una parte indipendente. Ciò ha motivato lo sviluppo di progetti più decentralizzate e supportati da criptovaluta. L’attore principale in questa categoria oggi è la stablecoin Dai di MakerDAO.

Sebbene le stablecoin supportate da criptovalute siano utili per la loro decentralizzazione, sono inefficienti in termini di capitale. Il consumatore medio o l’investitore istituzionale preferirebbe coniare 1:1 tramite una stablecoin fiat centralizzata piuttosto che dover sovra-collateralizzare di almeno il 150% per emettere una stablecoin decentralizzata. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di creare stablecoin non garantite (o algoritmiche). Queste monete mantengono il loro ancoraggio senza dover garantire direttamente l’emissione.

Le due maggiori divise sul mercato in questa categoria sono Terra e Fei.

Utilizzo e adozione delle stablecoin

Osservare più da vicino il comportamento dei partecipanti al mercato e le stablecoin che scelgono di utilizzare consente di riconoscere modelli e gerarchie. La crescita dell’offerta è una buona misura del loro livello di diffusione.

La più alta crescita dell’offerta spetta a Binance USD (BUSD) che cresce del 401% solo nell’ultimo anno. Solo una è effettivamente diminuita in modo significativo nell’offerta nell’ultimo anno, Huobi USD (HUSD).

La rete Ethereum è la più grande catena di smart contract con un significativo utilizzo di stablecoin. Oggi, oltre $30 miliardi di stablecoin sono detenuti in smart contract su Ethereum. Il grafico seguente mostra la ripartizione delle stablecoin ERC-20 detenute negli smart contract su Ethereum.

Molti di questi contratti intelligenti sono correlati alla DeFi e potrebbero essere un pool di liquidità, un bridge di token, un protocollo di prestito, un aggregatore di rendimenti, tra molte altre forme. USDC rappresenta la quota maggiore, con il 60% o circa 19 miliardi di dollari in contratti intelligenti.

CBDC e regolamentazioni

Molti paesi hanno iniziato a considerare la creazione di proprie valute digitali della banca centrale, o CBDC, come alternativa. A causa della natura volatile delle criptovalute, le CBDC forniscono un mezzo più stabile per lo scambio di valuta digitale poiché sono sostenute da un governo e controllate da una banca centrale. Tuttavia, ciò significa che il sistema non è decentralizzato, il che significa che le CBDC non richiedono rigorosamente l’uso della tecnologia blockchain e dei meccanismi di consenso.

Con le stablecoin come sistema decentralizzato non controllato da un governo o da una banca centrale, ci sono incertezze associate al mantenimento del loro valore. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno rivolto la loro attenzione alle stablecoin con il President’s Working Group on Financial Markets (PWG) che ha pubblicato un Report il 1° novembre 2021 che ha delineato alcuni dei potenziali rischi associati a tali valute digitali.

L’esito della coesistenza di CBDC e stablecoin in futuro è ancora piuttosto incerto ma non del tutto impossibile. Secondo il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, c’è spazio per le CBDC per “esistere insieme a una stablecoin ben regolamentata ed emessa da privati” poiché non si escludono a vicenda.