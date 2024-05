Passaporto: da luglio si potrà fare in posta

Grandi novità in arrivo per chi deve richiedere o rinnovare il passaporto. A partire dal mese di luglio il servizio di richiesta e rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia.

Lo ha annunciato il Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al termine di un incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’avanzamento del progetto Polis di Poste Italiane.

“La grande novità è che da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi – ha dichiarato il Direttore Generale – questo servizio interesserà progressivamente gli Uffici Postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri”. Polis, ha aggiunto Lasco, “procede spedito, ad oggi abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 Uffici Postali in tutt’Italia. Su indicazione del Ministero dell’Interno ci siamo fatti parte attiva per l’estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle Questure e dei Commissariati, dallo scorso marzo abbiamo registrato più di 350 richieste sui 31 uffici postali in cui il servizio è attivo ed entro fine mese saranno già operativi oltre 130 uffici postali. Mi piace ricordare che oltre l’80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite Poste Italiane, con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche e soprattutto per l’ambiente”.

Passaporto: a cosa serve

Documento indispensabile per chi ha voglia di viaggiare oltre i confini del Vecchio Continente, il passaporto è oggi molto più difficile da ottenere.

Il passaporto elettronico è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

Alla pagina 2 del libretto è presente la firma digitalizzata del titolare. La firma è esclusa per:

Minori di anni 12;

Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà);

Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma;

In tali casi al posto della firma comparirà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese. Anche i minori per viaggiare devono essere provvisti di passaporto individuale e non è più possibile richiedere l’iscrizione del figlio minore sul passaporto di un genitore.

Documentazione da presentare

Come si legge sul sito della Polizia di Stato, occorre oltre al modulo di richiesta del passaporto:

un documento di riconoscimento valido ( n.b. portare con sé, oltre all’originale, anche una fotocopia del documento;

portare con sé, oltre all’originale, anche una fotocopia del documento; 2 foto (si possono accettare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE fotografie conformi alle norme ICAO).

In particolare le due foto devono avere queste caratteristiche tecnico-qualitative:

recente (non più di 6 mesi); a colori; espressione neutra e con la bocca chiusa; occhi aperti e ben visibili; sfondo bianco e con luce uniforme; nessun riflesso di flash sul viso e soprattutto non gli occhi rossi; viso deve coprire il 70-80% della foto dalla base del mento alla fronte; messa a fuoco deve essere nitida; grandezza: 35-40 mm; foto stampata su carta di alta qualità e ad alta definizione; viso ben centrato nella macchina e quindi non di profilo.



Quanto costa fare il passaporto

Fare e rinnovare il passaporto costa in totale 116€, cifra che comprende il bollettino da 42,50€ e la marca da bollo da 73,50€. A queste spese amministrative si deve poi aggiungere il costo sostenuto per le foto, che può oscillare tra i 6 e i 10€.