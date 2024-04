Passaporto: come averlo in 30 giorni con l’agenda prioritaria

Risale allo scorso anno il problema passaporto, ossia le enormi difficoltà riscontrate nel rilascio del documento di viaggio internazionale, con effetto domino su tutto il comparto aereo e turistico. Molte agenzie hanno infatti denunciato un giro d’affari saltato da circa 300 milioni di euro, con 167mila viaggi saltati.

A causare i clamorosi ritardi l’accumulo di arretrati dovuti alla pandemia Covid ma anche a causa della Brexit, visto che a seguito dell’uscita di Londra dall’Ue vi è l’obbligo del passaporto per viaggiare in Gran Bretagna. A ciò si aggiunge il fatto che ci sono Paesi come il Marocco, che adesso non accettano più la sola carta d’identità.

Per ovviare a questa problematica è in vigore in Italia la cosiddetta agenda prioritaria che permette di ottenere il passaporto entro 30 giorni.

Passaporto: cos’è l’agenda prioritaria

Da Torino a Brindisi, le Questure hanno attivato la procedura “agenda prioritaria” con cui è possibile prenotare online un appuntamento per il rilascio urgente del passaporto.

Come funziona

Basta andare sul sito Passaportionline.it della Polizia di Stato e si aprirà una schermata due finestre: “Cittadini” e “Pubbliche Amministrazioni”. Cliccando su “Cittadini” si entra nel sistema con lo Spid, il sistema unico di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

A questo punto si apre la sezione Appuntamenti ordinari dell’Agenda online con una finestra di “Appuntamenti prioritari” per chi ha la necessità di partire entro 30 giorni. Sullo schermo apparirà una tabella con le disponibilità per le due settimane successive a fissare eventualmente un appuntamento.

Dopo aver individuato un giorno, verrà proposto un modulo da stampare su carta, compilare e firmare. Questo modulo – insieme a tutta la documentazione cartacea che dimostra l’urgenza del viaggio e dovrà riportare anche la data in cui è stato fissato – deve essere portato il giorno dell’appuntamento.

Se non ci fossero disponibilità neanche nella sezione degli appuntamenti prioritari entro trenta giorni, si apre una finestra da cliccare con su riportato “stampa modulo urgenza”. La procedura sarà identica a quella di prima, sempre allegando in versione cartacea i documenti che attestano l’urgenza di partire entro 15 giorni.

Quanto costa fare il passaporto

Per il rilascio del passaporto occorrono in totale 116€, cifra che comprende il bollettino da 42,50€ e la marca da bollo da 73,50€. A queste spese amministrative si deve poi aggiungere il costo sostenuto per le foto, che può oscillare tra i 6 e i 10€.

Quando si può avere il passaporto gratis

Il rilascio del passaporto è gratuito in casi tassativi: