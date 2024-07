Morgan Stanley, Rabitti nuovo country head per l’Italia

Mentre a Wall Street le grandi banche d’affari sono alle prese con la stagione delle trimestrali, in Europa Morgan Stanley Investment Management ha modificato l’organizzazione manageriale per valorizzare le esperienze acquisite e dare impulso all’attività distributiva.

La banca Usa oggi ha reso noto che Niccolò Rabitti è stato nominato country head per l’Italia mentre Federico Vettore è stato nominato Head of European Private Markets per il Wealth. I due manager sono figure storiche della banca americana in Italia.

Nel dettaglio Niccolò Rabitti, dal 2022 co-Head Italy Sales (area distribuzione retail), 44 anni, da 19 in MSIM, assumerà il ruolo di Country Head per l’Italia di MSIM combinando la responsabilità delle attività per gli intermediari con quelle per gli investitori istituzionali.

Federico Vettore, dal 2022 co-Head Italy Sales (area distribuzione investitori istituzionali) 49 anni, da 17 in MSIM, assumerà il ruolo di Head of European Private Markets per il Wealth. Vettore guiderà la struttura costituita da MSIM per cogliere le opportunità offerte dall’espansione del mercato dei prodotti alternativi valorizzando l’esperienza che MSIM ha acquisito collaborando con Morgan Stanley Wealth Management (MSWM).

Vettore e Rabitti continueranno a riportare a Vittorio Ambrogi, Head of Distribution di MSIM. Le due nomine hanno effetto immediato.