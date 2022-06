Uno dei più importanti hedge fund di criptovalute è appena andato in default. Ecco qual è

Il famoso hedge fund di criptovalute, Three Arrows Capital, è andato in default su un prestito del valore di oltre $670 milioni. L’intermediazione di asset digitali Voyager Digital ha emesso un avviso ieri mattina, affermando che il fondo non è riuscito a rimborsare un prestito di $350 milioni nella stablecoin USDC, e 15.250 Bitcoin, del valore di circa $323 milioni ai prezzi odierni.

La crisi di solvibilità di 3AC arriva dopo settimane di turbolenze nel mercato delle criptovalute, che ha cancellato centinaia di miliardi di dollari di valore. Bitcoin ed Ether sono entrambi scambiati leggermente al ribasso nelle ultime 24 ore, anche se ben al di fuori dei loro massimi storici. Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute si attesta a circa $950 miliardi, in calo rispetto a circa $3 trilioni al picco di novembre 2021.

Voyager ha detto che intende perseguire il recupero da 3AC. Nel frattempo, il broker ha sottolineato che la piattaforma continua a funzionare ed evadere gli ordini e i prelievi dei clienti.

“Stiamo lavorando diligentemente e rapidamente per rafforzare il nostro bilancio e perseguendo opzioni in modo da poter continuare a soddisfare le richieste di liquidità dei clienti”, ha affermato Stephen Ehrlich, ceo di Voyager.

A partire da venerdì, Voyager ha affermato di avere circa $137 milioni in dollari USA e di possedere criptovalute. La società ha anche sottolineato di avere accesso a un capitale da 200 milioni di dollari in contanti e USDC, nonché a un fondo da 15.000 Bitcoin (318 milioni di dollari) di Alameda Ventures.

La scorsa settimana, Alameda (la società di trading quantitativo del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried) ha concesso 500 milioni di dollari in finanziamenti a Voyager Digital. Voyager ha già prelevato 75 milioni di dollari da quella linea di credito.

Possibile contagio in tutto il settore delle criptovalute?

“La situazione Terra-Luna ci ha colto alla sprovvista”, ha detto il co-fondatore di 3AC Davies. L’esposizione del fondo era molto ampia nel progetto e il crollo della stablecoin algoritmica TerraUSD e del sul token gemello Luna hanno pesato molto molto sulla società.

Three Arrows Capital sta ancora affrontando una stretta creditizia, esacerbata dalla continua pressione sui prezzi delle criptovalute. Il Bitcoin si è aggirato intorno al livello di $21.000 lunedì ed è sceso di circa il 53% quest’anno.

Nel frattempo, la Federal Reserve statunitense ha annunciato ulteriori rialzi dei tassi di interesse nel tentativo di controllare l’inflazione, che ha tolto forza agli asset più rischiosi.

3AC, che è uno dei più grandi hedge fund incentrati sulle criptovalute, ha preso in prestito ingenti somme di denaro da varie società e ha investito in diversi progetti di asset digitali. Ciò ha suscitato timori di un ulteriore contagio in tutto il settore.

“Il problema è che anche il valore delle loro risorse è diminuito enormemente con il mercato, quindi tutto sommato non sono buoni segnali. “Quello che c’è da vedere è se ci sono dei grandi giocatori rimanenti che hanno avuto un’esposizione a loro, il che potrebbe causare ulteriore contagio”.”, ha detto Vijay Ayyar, vicepresidente dello sviluppo aziendale e internazionale presso l’exchange di criptovalute Luno.

Già diverse società di criptovalute stanno affrontando crisi di liquidità a causa del crollo del mercato. Questo mese Celsius, che ha promesso agli utenti rendimenti elevatissimi per lo stacking della propria valuta digitale, ha sospeso i prelievi per i clienti, citando “condizioni di mercato estreme”.

Un altro prestatore di criptovalute, Babel Finance, ha affermato questo mese che sta “affrontando insolite pressioni di liquidità” e ha interrotto i prelievi.