Piazza Affari: Fineco prima per transazioni nell’azionario, Intesa nell’obbligazionario

Primo semestre positivo per il mercato azionario italiano per performance e volumi. Sono i risultati di AMF Italia – Associazione Intermediari Mercati Finanziari ha presentato la tradizionale analisi sui dati semestrali relativi alle transazioni poste in essere dalle proprie associate.

Mercato azionario

Ma partiamo dall’azionario. Il Ftse MIB si lascia alle spalle il periodo gennaio-giugno con un incremento del 9,23% rispetto a fine 2023, attestandosi a quota 33.154 con un picco a 35.410 registrato nella prima metà di maggio, a ridosso delle elezioni europee. Segno meno per il FTSE Italia Star, che è invece lievemente diminuito (-0,71%), attestandosi a quota 47.474. Più marcata la flessione del FTSE Italia Growth che è diminuito del 2,29%, fermandosi a quota 8.115.

Andamento positivo per i volumi scambiati (+18,47%) e per il numero di operazioni concluse (+12,99%), nei primi sei mesi dell’anno, sul mercato Euronext Milan Domestic. Anche questi parametri sono invece in calo per il mercato Euronext Growth Milan, con un -11,02% di controvalori scambiati e un -0,36% di operazioni concluse.

Mercato obbligazionario

Avvio senza dubbio positivo nella prima metà dell’anno anche per i mercati del reddito fisso, che hanno visto concretizzarsi il primo taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea nel mese di giugno.

I numeri confermano la ripresa dell’interesse degli investitori per il mercato delle Obbligazioni corporate e dei Titoli di Stato. Nello specifico: DomesticMOT +17,87%, EuroMOT +83,62%, Euronext Access Milan +52,26% di volumi scambiati.

Intermediari azioni

Passando ad analizzare invece le quote di mercato degli intermediari associati nelle transazione, emerge che, nella categoria Azioni, si segnala la prima posizione di Finecobank, con una quota di mercato del 26,52%; seconda Intesa Sanpaolo, con una quota del 15,56%, seguita da Banca Akros con una quota del 10,01%.

Nella classifica per numero di operazioni si conferma lo stesso podio: Finecobank mostra una quota di mercato del 22,78%, Intesa Sanpaolo del 18,46%, Banca Akros del 9,68%.

Intermediari obbligazioni

Dalla classifica Bonds, elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su DomesticMOT, EuroMOT, Euronext Access Milan, EuroTLX e VORVEL, si evidenzia la prima posizione di Intesa Sanpaolo, con una quota di mercato del 27,32% seguita da Banca Akros con una quota di mercato del 21,78% ed, in terza posizione, Finecobank con una quota di mercato del 10,75%.

Medesimo risultato per la classifica per numero di operazioni: Intesa Sanpaolo evidenzia una quota di mercato del 30,41%, Banca Akros del 17,63% e Finecobank del 12,65%.