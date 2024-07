Unicredit: secondo trimestre con utili record, doppio shopping in Belgio e Polonia

Ancora un trimestre positivo, quello tra aprile e giugno 2024, per i conti Unicredit. La banca italiana, che ha comunicato oggi i dati di bilancio, ha messo a segno utili e ricavi in crescita, oltre le attese del mercato.

I dati principali

Come si legge in una nota, nel secondo trimestre, l’utile netto ha raggiunto la quota record 2,7 miliardi di euro, in rialzo del 16% sullo stesso periodo del 2023 e superiore alle attese degli analisti, che si aspettavano 2,35 miliardi di euro con un RoTE di circa il 20% che conferma il profilo da blue-chip della banca.

Bene anche i ricavi saliti del 6% a 6,3 miliardi: un dato che permette alla banca di migliorare a “oltre 23 miliardi di euro” la guidance sui ricavi per l’esercizio 2024 e mentre è stata confermata a “oltre 8,5 miliardi” quella sull’utile netto.

In crescita dell’1,9% annuo il margine di interesse, che si è attestato a 3,6 miliardi (3,51 miliardi la stima del consenso). Superiori alle attese le commissioni a 2,1 miliardi (+10% annuo), mentre si attestano a 15 milioni gli accantonamenti per perdite su crediti.

Il colosso bancario italiano può vantare un rapporto costi/ricavi leader nel settore ulteriormente migliorato al 36,3%, con una costante riduzione della base dei costi, continuando a investire per il futuro.

Il CET1 ratio è al 16,2% sostenuto da una solida generazione organica di capitale di 6,7 miliardi di euro, a supporto dei 5,2 miliardi di euro di accantonamenti per la distribuzione nel primo semestre, pari al 100% dell’utile netto, con il 60% dell’obiettivo di distribuzioni totali a valere sull’intero anno già accantonato.

“Per la prima metà e il secondo trimestre di quest’anno, UniCredit ha riportato ancora una volta una serie record di risultati finanziari” ha affermato Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, commentando i risultati. “Le commissioni sono migliorate nettamente su tutti i fronti, con i nostri investimenti nelle fabbriche prodotto e nella rete commerciale che iniziano a produrre risultati più visibili”.

Dividendo e buy-back

UniCredit parla poi di una “ottima creazione di valore per gli azionisti” con un EPS nel primo semestre in rialzo del 36% e un patrimonio netto tangibile per azione in rialzo del 20% rispetto all’anno precedente. L’acconto sulla distribuzione a valere sul 2024 è confermato.

“Abbiamo annunciato – spiega Orcel – un acconto sulla distribuzione relativa al 2024 pari a 1,4 miliardi di euro sotto forma di dividendo e 1,7 miliardi di euro sotto forma di riacquisto di azioni proprie come parte della nostra distribuzione già accantonata pari a 5,2 miliardi di euro nella prima metà dell’anno. Nonostante l’accantonamento del 100% dell’utile netto, o del 60% del nostro obiettivo di distribuzione per l’anno, il nostro CET1 ratio, tra i migliori del settore, è aumentato al 16,2% anno su anno, su una base comparabile, grazie alla nostra eccellente generazione organica di capitale”.

Shopping in Polonia e Belgio

I dati arrivano all’indomani della comunicazione della parte della banca italiana della stipulato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’acquisizione dell’intero capitale sociale della polacca Vodeno e della belga Aion Bank.

Il prezzo di acquisto per l’acquisizione del 100% delle due società è pari a circa 370 milioni di euro. Al perfezionamento dell’operazione, previsto per il quarto trimestre 2024, l’acquisizione avrà un impatto minimo sul CET1 ratio consolidato di UniCredit, pari a circa 15 punti base.

“Vodeno e Aion Bank – si legge in un comunicato – combinano una piattaforma innovativa, scalabile e flessibile basata sul cloud con servizi finanziari basati sulla licenza bancaria di Aion, per offrire un Banking-as-a-Service end-to-end completo per le società finanziarie e non finanziarie in tutta Europa. Inoltre sono in grado di incorporare soluzioni finanziarie, tra cui conti correnti, depositi, prestiti e servizi di pagamento, direttamente nei processi di retailer, marketplace, e-commerce, fintech, fornitori di tecnologia finanziaria e banche”.

Avanti nella riorganizzazione

Mentre festeggia i dati di bilancio, Unicredit pensa ad un ulteriore passo avanti sul fronte della riorganizzazione interna della holding. La conferma è arrivata pochi giorni fa dallo stesso Orcel che, intervistato dal Messaggero, ha spiegato:

“Da tre anni stiamo migliorando l’efficienza dell’organizzazione, riducendo la burocrazia, semplificando i processi” ha detto, aggiungendo che “la parte rimasta indietro è il centro, la holding, che era stata molto inflazionata da un approccio di eccessivo controllo da parte delle strutture centrali”. “Stiamo applicando gli stessi principi anche li’ – ha spiegato – e alcuni usciranno in prepensionamento. Ad altri chiederemo se sono interessati a un periodo di training per essere inseriti in altre funzioni o nella rete e nei network più produttivi”.

Alla domanda sulle 11mila persone che hanno lasciato la banca durante la sua gestione Orcel ha sottolineato: