Bye bye Bitcoin: in Texas i minatori cavalcano l’onda dell’intelligenza artificiale

Addio Bitcoin, benvenuta Intelligenza Artificiale. C’è una novità che stanno cavalcando i minatori in Texas e ne parla un post apparso sull’emittente Cnbc.

Lancium, azienda tecnologica con sede a Houston, e Crusoe Energy Systems, con sede a Denver, hanno annunciato un accordo multimiliardario per la costruzione di un centro dati da 200 megawatt appena fuori la cittadina di Abilene, progettato per “soddisfare le esigenze uniche delle aziende di intelligenza artificiale”. Si tratta della prima fase di un progetto più ampio da 1,2 gigawatt.

A pieno regime, come ha dichiarato il presidente di Lancium Ali Fenn, si tratterà di uno dei più grandi campus di data center per l’IA al mondo, l’ultimo esempio di come la corsa dell’IA stia accelerando, lasciandosi alle spalle il mining di bitcoin.

Nasce il più grande campus di data center per l’IA al mondo

“I data center si stanno rapidamente evolvendo per supportare i moderni carichi di lavoro dell’IA, richiedendo nuovi livelli di spazio rack ad alta densità, raffreddamento a liquido direct-to-chip e richieste energetiche complessive senza precedenti”, ha dichiarato Chase Lochmiller, co-fondatore e CEO di Crusoe. La startup sostenuta da Jack Dorsey sfrutta l’energia geotermica, idroelettrica e solare per gestire le miniere di bitcoin in Africa

Oggi i minatori hanno bisogno di diversificare. Dopo il dimezzamento del bitcoin avvenuto in aprile, un evento che si verifica circa una volta ogni quattro anni, l’attività di generazione di nuovi token è diventata molto meno redditizia. Gli analisti di JPMorgan Chase hanno scritto in un rapporto di giugno che “alcuni operatori stanno sentendo il peso finanziario del recente dimezzamento delle ricompense dei blocchi, che ha dimezzato le entrate del settore, e stanno attivamente esplorando strategie di uscita”.

Con il fiorente settore dell’IA che ha bisogno di capacità e i minatori di bitcoin alla ricerca di nuovi modi per generare ritorni sui loro ingenti investimenti, fusioni, finanziamenti e collaborazioni si stanno rapidamente concretizzando.

I minatori di Bitcoin passano all’IA

Lancium e Crusoe si aggiungono a una lunga lista di minatori che cercano di scambiare il bitcoin con l’IA e finora la strategia sembra funzionare. Volendo snocciolare qualche numero, la capitalizzazione di mercato combinata dei 14 principali minatori di bitcoin quotati negli Stati Uniti e monitorati da JPMorgan ha raggiunto il 15 giugno il livello record di 22,8 miliardi di dollari, aggiungendo 4,4 miliardi di dollari in sole due settimane, secondo una nota di ricerca della banca del 17 giugno.

Bit Digital, un minerario di bitcoin che ora ricava circa il 27% delle sue entrate dall’IA, ha dichiarato a giugno di aver concluso un accordo con un cliente per la fornitura di GPU Nvidia per tre anni in un centro dati in Islanda, in un accordo che dovrebbe generare 92 milioni di dollari di entrate annuali. L’azienda sta pagando le GPU, in parte, liquidando alcune delle sue partecipazioni in criptovalute.

Hut 8, con sede a Miami, ha dichiarato di aver raccolto 150 milioni di dollari di debito dalla società di private equity Coatue per aiutarla a costruire il suo portafoglio di data center per l’IA.

Il CEO di Hut 8, Asher Genoot, ha recentemente dichiarato alla CNBC che la sua azienda “ha finalizzato accordi commerciali per il nostro nuovo verticale di AI sotto un modello GPU-as-a-service, compreso un accordo con i clienti che prevede pagamenti fissi per l’infrastruttura e la condivisione dei ricavi”.