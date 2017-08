Moneta parallela all’euro: così Berlusconi spaventa i mercati

LONDRA (WSI) – A quasi sei anni dalla sua caduta, l’81enne Silvio Berlusconi sembra voler ritornare sulla scena politica italiana e in un’intervista rilancia una sua vecchia idea: introdurre una moneta parallela all’euro.

A sostegno della sua proposta Berlusconi mette in campo le preoccupazioni politiche più che economiche. A maggio con tutta probabilità si terranno le elezioni e le alleanze sono ancora tutte da definire. A sinistra il Pd con l’ex premier Matteo Renzi è in pole position ma deve fare i conti con il Movimento Cinque stelle: entrambi viaggiano sul 30% dei consensi nei sondaggi. A destra son tre i partiti che si spalleggiano: Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, un trio che raggiunge anch’esso il 30% ma il problema è che ancora non c’è alcuna alleanza elettorale.

La proposta di una moneta parallela lanciata da Berlusconi è un pallido tentativo di trovare un’intesa per le prossime elezioni.

In ogni caso nessun partito ad oggi ha molte speranze di vincere le elezioni del prossimo ano, tuttavia una coalizione di centro destra potrebbe sbaragliare i suoi avversarsi. Questo perché il Pd isp’ra poco entusiasmo tra gli elettori mentre i Cinque Stelle con l’esperienza di governo del comune di Roma non si sta dimostrando particolarmente capace.

Se dovesse vincere la destra, Berlusconi non potrebbe diventare premier perché sconta ancora una condanna per frode fiscale ma senza dubbio cercherà di influenzare la politica governativa. Da qui i timori dei mercati finanziari a cui l’idea della moneta parallela di Berlusconi non piace, come scrive il Financial Times e in ogni caso non piace la possibilità che sta emergendo che l’Italia in meno di un anno avrà un governo che include forze politiche, ben due coalizioni su tre di quelle favorite, intenti a ripensare l’adesione della nazione alla moneta unica e la struttura della zona euro in generale, anche se è bene ricordare che l’Italia è l’unico paese in cui la crisi della zona euro per l’appunto non è mai andata via.