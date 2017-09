Merkel costretta ad allearsi con FDP e Verdi, chiederà altro rigore all’Italia

BERLINO (WSI) – Passato lo shock è tempo di pensare a come muoversi. Questo il pensiero di Angela Merkel all’indomani delle elezioni che ne hanno decretato la vittoria sì ma piuttosto amara. L’unione democristiana, guidata proprio dalla Merkel, la Cdu e il suo principale oppositore, lSpd di Martin Schulz ne escono con le ossa rotte.

Entrambi i partiti hanno ottenuto il peggior risultato dal 1950 ad oggi. Vere sorprese sono gli outsider, lAfd, un partito di estrema destra anti-immigrati che ha superato la soglia di sbarramento del 5% e ottiene il 12,6% divenendo la terza forza politica del paese. A seguire l’FDP di Christian Lindner che ottiene il 10,7%.

Nella tabella i risultati dei vari partiti e il trend rispetto alle ultime elezioni del 2013 da cui si evince chiaramente che i due partiti grossi dell’establishment e di governo sono gli unici che hanno perso consensi, a favore di tutti gli altri, registrando il peggior risultato dal 1949. (Fonte: Der Spiegel)

Le elezioni hanno un certo impatto sui mercati. Secondo quanto rivelano gli analisti di BTM, Bank of Tokyo-Mitsubishi, l’euro si è indebolito durante le ultime sessioni di trading a seguito proprio del risultato più sfavorevole delle elezioni tedesche.

“Le elezioni tedesche non sono un terremoto”, dice Alessandro Fugnoli, ma comunque saranno prese in considerazione dai mercati nei prossimi mesi.

“Le conseguenze sono su tre piani. Il primo è l’idea di Europa. Dopo l’elezione di Macron è tornata a farsi sentire l’idea di integrazione ma le idee che circolano sono diverse tra loro. La Commissione Ue ha una certa idea e include tutti i 27 paesi, Macron ha la sua che include solo i paesi dell’eurozona e porta avanti un’integrazione spinta dell‘eurozona e la Germania ha una idea più ristretta per il rilancio dell’Europa e pensa al futuro ruolo dell’ESM di sorveglianza fiscale sui paesi e non di promozione degli investimenti.

Per quanto riguarda l’Italia la dispersione del voto dal centro verso le estreme in Germania riapre agli occhi dei mercati internazionali l’idea che non tutto sia risolto da questo punto di vista. E getta una nuova luce sulle elezioni politiche italiane. Tutto ciò porta inizialmente ad un modesto aumento dello spread tra titoli italiani e tedeschi ma poi se le cose no dovessero risolversi potrebbe esserci un nuovo aumento dello spread.

La terza conseguenza è che il processo di rivalutazione dell’euro, che già dava segni di volersi prendere una pausa, potrebbe prendersene una più lunga del solito”.