Mercati in balia di Deutsche Bank, Fed e UniCredit. Italia dice no a Ue

Tra i principali market mover della giornata di oggi sui mercati, oltre alla decisione annunciata dalla Federal Reserve, i risultati di bilancio del colosso bancario tedesco Deutsche Bank, che ha riportato una perdita pari a 1,4 miliardi di euro – i dettagli sull’aumento di capitale di UniCredit, e la risposta che l’Italia ha dato all’Ue sulla richiesta di avviare una manovra correttiva del valore di 3,4 miliardi di euro.

Il governo Gentiloni, in merito anche alla richiesta di Bruxelles su come intende tenere sotto controllo i conti pubblici dell’Italia, ha detto no alla manovra, affermando che sarebbe “pericolosa per l’economia italiana”, considerati i rischi derivanti dalle politiche che il Regno Unito intende adottare con il concretizzarsi della Brexit e le decisioni che la nuova America di Donald Trump si appresta a varare.

Riguardo al dossier conti pubblici , novità sono emerse dalla riunione del cda della banca, che ha approvato l’operazione di aumento di capitale con emissione di nuove azioni che saranno a sconto del 38% rispetto al terp (cioè al prezzo teorico ex diritto, theoretical ex right price)

Occhio a Piazza Affari per la performance del titolo e per l’intero settore bancario.

Sul fronte Fed, nessun rialzo dei tassi con la banca centrale Usa che ha parlato di miglioramento del sentiment. La Fed aveva alzato i tassi a dicembre di 25 punti base, adottando la seconda manovra restrittiva per la seconda volta in più di 10 anni. I tassi di rifinanziamento sono stati alzati a un range tra lo 0,5% e lo 0,75%.