Draghi apre al Bitcoin come strumento di politica monetaria

Mario Draghi apre al Bitcoin e alle criptovalute come strumento di politica monetaria. Blockchain e piattaforme analoghe sono considerate tecnologie in continua evoluzione che meritano di essere scrutinate prima di poterle utilizzare, ma le autorità di politica monetaria non escludono di prendere in considerazione la possibilità di servirsene in futuro.

Lo ha detto il presidente della Bce rispondendo alla domanda di uno dei presenti alla conferenza “Youth Dialogue” a Dublino, che ha preso il via venerdì 22 settembre alle 11.30 italiane. Pur riconoscendo di “non essere un esperto” in materia, Draghi ha reso noto che, come avviene per ogni innovazione digitale, le autorità stanno studiando le possibilità che offre la tecnologia delle valute virtuali.

“Stiamo esaminando il Bitcoin e il blockchain: la tecnologia non è ancora matura perché venga considerata dalle banche centrali come uno strumento di politica monetaria”, ha dichiarato Draghi durante un intervento a Dublino, aggiungendo che tuttavia in futuro non esclude che potrebbe essere il caso.

Come per tutte le tecnologie ancora in divenire, Draghi ha detto che bisogna vedere quali progressi vengono fatti. I rischi associati al Bitcoin sono da prendere attentamente in considerazione: ogni innovazione verrà analizzata per capire quanto resistente sia e quale sia l’effettiva esposizione ai rischi in ambito di sicurezza, per esempio di attacchi cibernetici.

Draghi è intervenuto all’evento “Youth Dialogue” organizzato dal Banca centrale irlandese e dal Trinity College. Durante il suo intervento Draghi ha sottolineato anche come la crescita economica dell’Eurozona porterà anche fisiologicamente alla creazione di occupazione per i giovani.