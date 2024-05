I più ricchi del mondo vivono a New York. In Italia è Milano la residenza dei paperoni

New York è la città del mondo che ospita più milionari in termini assoluti, ben 350.000 residenti presso la Grande Mela, il 48% in più rispetto allo scorso decennio.

Così emerge dal World’s Wealthiest Cities Report 2024 di Henley &Partners secondo cui gli Stati Uniti sono in testa, con ben 11 città nella classifica delle 50 città più ricche del mondo. Vediamo quali sono.

Le città con più milionari al mondo: la classifica

Ebbene se New York vanta ben 349.500 milionari, a seguirla Bay Area della California settentrionale (305.700) e Los Angeles (212.100).

Anche la Cina ha una presenza notevole, con 5 città nella Cina continentale e 7 città se si contano Hong Kong (SAR Cina) (143.400) e Taipei (30.200). Pechino (125.600 milionari), Shanghai (123.400), Shenzhen (50.300), Guangzhou (24.500) e Hangzhou (31.600) hanno registrato un aumento significativo della loro popolazione milionaria nell’ultimo decennio.

Questa dinamica riflette i più ampi cambiamenti dell’economia globale: gli Stati Uniti mantengono le loro tradizionali roccaforti, mentre la rapida urbanizzazione e la crescente abilità tecnologica della Cina giocano un ruolo sempre più importante nella creazione di ricchezza.

Man mano che i ricchi diventano più mobili ed esigenti nella scelta della loro residenza, le città devono adattarsi e innovare per rimanere al passo con i tempi.

Il fascino duraturo dell’Europa

L’Europa, nonostante le recenti sfide, rimane comunque una meta di ricchezza e lusso. Con 15 città nella Top 50, tra cui Londra (227.000 milionari), Parigi (165.000) e Ginevra (79.800), il vecchio continente continua ad attrarre l’élite globale con la sua miscela unica di storia, cultura e raffinatezza finanziaria.

La Svizzera, in particolare, è rimasta un rifugio per i ricchi del mondo, grazie al suo regime fiscale favorevole, alla stabilità politica e alla sua discrezione. Ginevra e Zurigo hanno registrato una crescita costante della popolazione milionaria, rispettivamente del 36% e del 20% nell’ultimo decennio.

La posizione dell’Italia

La città italiana che conquista la vetta più alta è al 14esimo posto Milano, dove risiedono 104.500 milionari contro i 57,600 di Roma che si piazza al venticinquesimo posto.

La posizione dell’Asia e dell’Australia

Guardando all’Asia, Tokyo, nonostante un calo del 5% dal 2013, è ancora la terza città più ricca del mondo con 298.300 milionari. Osaka, invece, ha registrato un calo più significativo del 12%, portando il suo numero di milionari a 43.100.

Queste cifre riflettono le più ampie sfide economiche del Giappone, tra cui l’invecchiamento della popolazione e la stagnazione del mercato interno. Tuttavia, anche se la vecchia guardia vacilla, stanno emergendo nuovi sfidanti. Singapore, con le sue politiche favorevoli agli affari e la sua posizione strategica, ha visto un aumento del 64% dei milionari nell’ultimo decennio, vantando ora 244.800 individui facoltosi e consolidando il suo status di hub della ricchezza globale.

Anche l’Australia è stata una calamita per i ricchi del mondo. Con 4 città nella Top 50, ovvero Sydney (147.000 milionari), Melbourne (97.900), Perth (33.600) e Brisbane (27.200), il Paese ha beneficiato della sua vicinanza all’Asia, della sua economia ricca di risorse e della sua alta qualità di vita.

Sydney è emersa come città globale per eccellenza, con il suo porto iconico, le sue università di livello mondiale e la sua fiorente scena tecnologica. La sua popolazione milionaria è cresciuta del 34% nell’ultimo decennio, attratta dalla combinazione di bellezze naturali, vivacità culturale e opportunità economiche della città.

La presenza dell’Africa: Nairobi stella nascente

Sebbene nessuna città africana o sudamericana rientri nella Top 50 delle città milionarie, il rapporto identifica diversi astri nascenti che potrebbero entrare a far parte dei centri di ricchezza globale negli anni a venire.

Nairobi, la vivace capitale del Kenya, conta oggi 4.400 milionari, con un aumento del 25% nell’ultimo decennio, grazie al suo fiorente ecosistema tecnologico e alla crescita della classe media. Anche Città del Capo, splendida gemma costiera del Sudafrica, ha registrato un aumento del 20%, ospitando ora 7.400 milionari che affollano le sue spiagge incontaminate e la sua vivace scena culturale.

I motori della creazione di ricchezza

Cosa sta determinando questa crescita delle città più ricche? Un fattore chiave è stata la forte performance dei mercati finanziari negli ultimi anni. Il guadagno del 24% dell’S&P 500 nel 2023, insieme all’impennata del 43% del Nasdaq e all’incredibile rally del 155% del Bitcoin, hanno risollevato le sorti degli investitori più facoltosi.

L’allentamento delle pressioni inflazionistiche, con l’inflazione globale in calo precipitoso dal 2022, ha ulteriormente rafforzato la fiducia e la spesa. Inoltre, i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale, della robotica e della tecnologia blockchain hanno creato nuove opportunità per la creazione e l’accumulo di ricchezza.

Tuttavia, anche se emergono nuove opportunità, persistono vecchi rischi. La guerra in Ucraina, che ha visto la popolazione milionaria di Mosca crollare del 24% a 30.300 persone, è un chiaro segnale della fragilità della ricchezza in un mondo incerto e instabile.