Investimenti Esg, da Allfunds e MainStreet Partners un tool per semplificare analisi

Allfunds e MainStreet Partners hanno lanciato il Sustainability Navigator, un tool tecnologico, progettato per semplificare la costruzione e controllo di portafogli d’investimento sostenibili ed ESG e per dare informazioni e insight agli asset manager e wealth manager, in linea con il quadro normativo Sfdr.

“Lo sviluppo del Sustainability Navigator consentirà ad un pubblico più ampio di sfruttare l’esperienza e la professionalità di MainStreet. Abbiamo costruito, insieme ad Allfunds, un tool digitale unico, in grado rispondere alle esigenze di quegli investitori che vogliono costruire un prodotto Art. 8 o trasformare un Art. 8 in un Art. 9, che spesso ci chiedono: come possiamo costruire e monitorare in modo efficiente ed efficace tutti gli universi sostenibili e le migliaia di informazioni e dati che parlano lo stesso linguaggio della normativa Sfdr?” ha chiarito Simone Gallo, managing director di MainStreet Partners.

Le modalità di utilizzo del nuovo tool

Questo nuova funzionalità permetter ad investitori quali fondi pensione, assicurazioni e gestori patrimoniali di costruire e monitorare portafogli in titoli azionari. A breve saranno disponibili anche Etf e fondi comuni. In particolare è possibile realizzare:

1) CHECK – Gli investitori possono caricare i loro portafogli esistenti all’interno del tool per ottenere un’analisi dettagliata che comprende tra i vari dati: la percentuale di investimenti sostenibili, i rating ESG, l’analisi delle controversie e l’allineamento alla tassonomia. Questa funzione offre una panoramica completa sulle performance di sostenibilità del portafoglio.

2) BUILD – Gli investitori possono costruire portafogli personalizzati partendo da zero e in linea con gli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR sulla finanza sostenibile, utilizzando un universo di oltre 8.500 strumenti. Applicando diversi filtri basati sulle migliori pratiche di screening ESG, inclusi fattori legati alle controversie, indicatori di Adverse Impact (PAI) e allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, è possibile creare portafogli ed universi che riflettano obiettivi di sostenibilità specifici in linea con le richieste di ogni gestore.

Le principali caratteristiche del Sustainability Navigator: