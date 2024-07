Consulenti finanziari: le liste in lizza per rinnovo dei vertici Anasf

Si scaldano i motori in vista del rinnovo delle cariche sociali dell’Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari), che saranno ufficializzate nel XII Congresso Nazionale, che si terrà dal 17 al 19 novembre 2024 a Napoli. Mentre mancano poche ore alla scadenza dei termini per il deposito delle liste e i programmi elettorali, fissati per domani 19 luglio 2024, al momento sono quattro le liste che si sfideranno per l’elezione dei delegati che saranno ammessi al congresso.

Le quattro liste in corsa

In attesa della conferma ufficiale, oltre a “Tradizione Innovazione”, in lizza ci sarebbe anche una lista capeggiata dall’attuale vicepresidente Alma Foti, una sotto la guida di Marco Deroma, presidente di Efpa Italia (non candidabile perché recentemente sospeso da Anasf) e infine la lista dell’attuale presidente Luigi Conte.

Le liste e i programmi elettorali andranno depositate presso la sede Anasf, come anticipato, entro domani. La presentazione della lista è valida se accompagnata da almeno 50 firme di soggetti iscritti con diritto di voto. Il numero dei candidati per ogni lista non può essere superiore al numero dei delegati da eleggere.

Come e quando si votano i delegati

Come si legge sul sito Anasf, si voterà tra il 12 settembre e il 2 ottobre, esclusivamente in modalità telematica. Hanno diritto al voto tutti i soci Anasf in regola con il pagamento della quota d’iscrizione al 19 luglio 2024 e che avranno provveduto alla preventiva registrazione in Associazione della propria casella di posta elettronica.

Oltre ai 139 delegati eletti parteciperanno al congresso di Napoli, senza diritto di voto, i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri, i Coordinatori dei Comitati Territoriali, i componenti dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari designati da Anasf, il Coordinatore Nazionale di Anasf Giovani e i componenti del Comitato dei Garanti.

Intanto, pochi giorni fa, nel consueto incontro di metà che si tiene a Milano, l’Anasf ha fatto il punto sull’attività annuale dell’Associazione che rappresenta oltre 12.000 professionisti della consulenza finanziaria. Nel corso dell’incontro il presidente Conte ha evidenziato che nel corso di questo mandato quadriennale sono state registrate 2.250 nuove iscrizioni, un numero che non ha pari nelle passate legislature, con un totale di iscritti che ha raggiunto le 12.668 unità alla fine di giugno.