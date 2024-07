Elezioni Anasf, nasce la lista Tradizione Innovazione

In vista del congresso nazionale di Napoli che dovrà eleggere il nuovo presidente dell’Anasf dal 17 al 19 novembre gli associati scaldano i motori e presentano le liste per eleggere i delegati che parteciperanno alla tre giorni partenopea.

A Roma si sono incontrati circa 120 consulenti finanziari provenienti da tutte le parti d’Italia per dare vita alla nuova lista candidata a governare l’associazione che si chiama “Tradizione Innovazione“. In un settore così cruciale come quello finanziario, è essenziale combinare la saggezza della tradizione con la vitalità dell’innovazione.

Al vertice di questa lista ci sono Elisabetta Trombatore (Banca Patrimoni) e Luca Ghidini (Banca Fideuram), pilastri nell’ambiente dei consulenti finanziari da decenni, pronti a guidare l’Anasf con la loro saggezza e competenza. Accanto a loro, altri padri fondatori, che portano l’entusiasmo, la professionalità e la correttezza per le nuove tecnologie finanziarie.

“Come lista “Tradizione Innovazione”, siamo pronti a portare avanti la missione dell’Anasf con determinazione e passione, cercando di combinare il meglio del passato con le opportunità del futuro. La lista rappresenta un mix equilibrato di esperienza consolidata e idee fresche, con l’obiettivo di portare l’associazione verso nuovi orizzonti nel settore” chiariscono gli organizzatori in una nota.

Alcuni punti importanti toccati del programma di Tradizione Innovazione sono: dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale dalla proposta del contratto unico al welfare dei consulenti finanziari, dalla restyling dell’evento Consulentia (nella foto un momento della passata edizione) fino alla trasparenza dei conti, passando per il dialogo e sinergie con le Associazioni del settore.