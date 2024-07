Poste Italiane: in arrivo aumento da 230 euro per i dipendenti

L’accordo tra azienda e sindacati ha portato a significative novità in vari ambiti tra cui il miglioramento della trasparenza e del coinvolgimento dei lavoratori, l’implementazione di politiche per la parità di genere e supporto ai genitori, una maggiore flessibilità e regolamentazione per equilibrare lavoro e vita privata, maggiori opportunità per la crescita professionale e l’accesso alla formazione continua e infine miglioramenti nelle condizioni di lavoro e nelle tutele per i lavoratori in queste aree.

Maxi accordo BEI e Poste