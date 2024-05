Anasf, a novembre si terrà il XII Congresso nazionale a Napoli

Sarà Napoli, dal 17 al 19 novembre, ad ospitare il XII Congresso nazionale dell’Anasf in cui si voterà per rinnovare la governance dell’associazione ed eleggere il presidente che resterà in carica per i prossimi quattro anni. L’attuale presidente è Luigi Conte. Un appuntamento importante per definire quelle che saranno le linee guida politiche della consulenza finanziaria in Italia nel medio termine. Ad annunciarlo è l’Anasf stessa, riunitasi ieri, con una nota stampa.

La decisione dell’Anasf

In particolare, il Consiglio Nazionale Anasf, nella riunione del 9 maggio, ha deliberato all’unanimità dei presenti la convocazione del XII Congresso nazionale ordinario Anasf per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione nelle giornate del 17, 18 e 19 novembre 2024, ai sensi degli articoli 9, 12 e 16 dello Statuto. Il Congresso nazionale si svolgerà a Napoli, presso l’Hotel Royal Continental, con la partecipazione dei 139 delegati che verranno eletti dai soci e dalle socie in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 19 luglio 2024 e che avranno provveduto alla preventiva registrazione in Associazione della propria casella di posta elettronica.

Verso la campagna elettorale

Si tratta del primo atto ufficiale che aprirà la campagna elettorale dei prossimi mesi per conquistare la guida dell’Anasf. La presentazione delle liste e dei programmi elettorali per l’elezione dei delegati dovrà avvenire entro il 19 luglio 2024. Il voto potrà essere espresso esclusivamente in modalità telematica tra il 12 settembre e il 2 ottobre 2024. Al Congresso nazionale parteciperanno anche, senza diritto di voto, i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri, i Coordinatori dei Comitati Territoriali, i componenti dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari designati da Anasf, il Coordinatore Nazionale di Anasf Giovani e i componenti del Comitato dei Garanti.

Il Consiglio Nazionale inoltre ha nominato il Comitato Elettorale, composto dalla vicepresidente Alma Foti, dalla consigliera nazionale Elisabetta Trombatore e dal direttore generale Fiorenzo Bortolato, che avrà il compito di coadiuvare il Comitato Esecutivo nella gestione dell’intera fase elettorale e congressuale e dovrà predisporre il “Regolamento attuativo” da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.