Borsa Milano migliore in Europa con Intesa. Attesa per Trump

Azionario con i piedi di piombo, in attesa del discorso del presidente Usa Donald Trump al Congresso. Secondo alcune indiscrezioni riportate da NBC, il presidente utilizzerà il suo primo intervento al Congresso per presentare il tanto atteso bazooka fiscale, ovvero il piano di politica fiscale super espansiva, che dovrebbe comprendere misure per aumentare le spese per le infrastrutture e poderosi tagli alle tasse.

In un’intervista alla Cnbc, il segretario al Tesoro Usa Mnuchin ha sottolineato come la riduzione del peso fiscale che l’amministrazione Trump si appresta a varare dovrebbe riportare il Pil Usa a crescere a un ritmo pari, se non superiore al 3%.

A Piazza Affari e in particolare sul Ftse Mib, si scatenano gli smobilizzi su Generali, dopo la decisione di Intesa SanPaolo di rinunciare alla scalata sul colosso assicurativo triestino.

Il mercato apprezza invece la mossa della banca guidata da Messina, il cui titolo non riesce a fare prezzo in avvio di seduta, con un balzo teorico +6%. Entrato negli scambi punta poi con decisione verso l’alto, anche sulla scia di un giudizio positivo di Citigroup che ha confermato il rating buy e il prezzo obiettivo a 2,7 euro.

Sui temi europei, occhio alle quotazioni di Deutsche Boerse, in calo sulla borsa di Francoforte, sulla scia dei timori degli investitori sul collasso dell’accordo di fusione con l’Lse, dopo che il gruppo londinese ha affermato che è improbabile che l’Unione europea approvi l’accordo. Con un comunicato stampa, Lse ha affermato che la Commissione Ue ha chiesto all’LSE di vendere il 60% che LSE ha nella piattaforma di trading di reddito fisso MTS.

In generale, riguardo agli altri listini, l’attesa per le misure di Trump non ha sostenuto i mercati asiatici, con il Nikkei della borsa di Tokyo, che ha chiuso in calo -0,9% circa.