Melinda French lascia la Fondazione creata con l’ex marito Bill Gates

Melinda French Gates, l’ex moglie del cofondatore di Microsoft, si dimette dalla Bill & Melinda Gates Foundation, anche se ha sottolineato l’imprenditrice, continuerà a lavorare nel settore della beneficenza, per la tutela delle donne.

In una dichiarazione apparsa su X, Melinda French Gates ha affermato che si tratta di un “momento critico” per proteggere e far progredire i diritti delle donne in tutto il mondo. L’annuncio arriva quasi esattamente tre anni dopo che i Gates hanno annunciato il loro divorzio.

L’imprenditrice ha dichiarato che, grazie alle sue dimissioni e all’accordo di divorzio con Gates, avrà “altri 12,5 miliardi di dollari da impegnare nel mio lavoro a favore delle donne e delle famiglie”. Bill Gates ha dichiarato in un comunicato separato:

“Mi dispiace che Melinda se ne vada, ma sono sicuro che avrà un enorme impatto nel suo futuro lavoro filantropico”.

Fondazione Gates: un impero da oltre 50 miliardi di dollari

La fondazione della famiglia Gates, creata nel 2000 per scopi filantropi, gestisce asset per 50 miliardi di dollari, concentrandosi su iniziative mondiali contro la povertà e per la salute globale, compresi gli sforzi contro la malaria in Africa e gli ampi investimenti nel subcontinente indiano e nell’Asia meridionale. Inoltre negli Stati Uniti ha finanziato politiche e ricerche sull’istruzione.

La Fondazione Gates è stata una delle forze filantropiche private più potenti al mondo negli ultimi decenni. Gates ha destinato la maggior parte del suo patrimonio alla fondazione e al suo family office Cascade. Con l’addio di Melinda French, la fondazione cambierà nome in Gates Foundation.

L’attività filantropica di Melinda French Gates sarà ora incentrata sulla tutela femminile, dopo aver già dedicato una quantità significativa di tempo e denaro alle iniziative per la parità di genere in tutto il mondo. Nel 2015 Melinda French ha fondato Pivotal Ventures, un’entità separata dalla Gates Foundation, che si occupa di rimuovere le barriere all’accesso e alle opportunità per le minoranze e le donne negli Stati Uniti.

Bill e Melinda French Gates si sono separati nel 2021. Qualche anno prima il Wall Street Journal aveva lanciato lo scoop secondo cui il finanziere statunitense Jeffrey Epstein avrebbe cercato di ricattare il fondatore di Microsoft dopo aver scoperto una sua relazione extraconiugale. Da lì French Gates iniziò a incontrare gli avvocati divorzisti e poi giunse il divorzio.

Ora Melinda French Gates, come MacKenzie Scott, l’ex moglie del cofondatore di Amazon Jeff Bezos, ha deciso di separare completamente le sue iniziative filantropiche da quelle dell’ex marito.

Ecco la dichiarazione completa di Melinda French Gates: