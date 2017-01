Banche italiane, S&P: “rischiose come quelle di Brasile e Turchia”

I crediti deteriorati si confermeranno una spina nel fianco delle banche italiane anche nei prossimi anni, e a dispetto di tutte le operazioni di risanamento che alcuni tra i più importanti istituti stanno lanciando in questo momento. E’ quanto riporta S&P, aggiungendo che il rischio per il sistema bancario made in Italy misurato da una scala (crescente di rischio) che va da 1 a 10 è pari a 6. Il che significa che le banche italiane sono rischiose come quelle di Turchia, Thailandia, Irlanda e Brasile, mentre fanno peggio rispetto, per esempio, alle banche di Polonia e Spagna, che hanno un grado di rischio pari a 5.

Sul tema crediti deteriorati, così Mirko Sanna, analista del settore bancario dell’agenzia di S&P, in occasione dell’annual press conference 2017 dell’agenzia di rating.

“Anche se le banche italiane dovessero completare le operazioni di cessione che hanno annunciato nel corso del 2016, da Mps a Unicredit, abbiamo fatto una stima per cui, comunque, nel 2018, stiamo parlando di uno stock intorno ai 260 miliardi”. Il taglio dello stock dei crediti dubbi “richiederà del tempo e avrà dei costi”, che comporteranno nuove perdite. Sanna precisa poi che un fattore positivo è da ravvisare nel fatto che “c’è stata una netta riduzione dei flussi di crediti dubbi grazie al miglioramento dell’ economia. Insomma, il verdetto è chiaro: l’ammontare dei crediti deteriorati delle banche italiane rimarrà alto, anche se al momento “lo stock si è stabilizzato oltre i 300 miliardi di euro”.

S&P ha reso anche noto di non prevedere nessun impatto sui suoi rating sulle banche italiane da un eventuale downgrade sul rating debito sovrano dell’Italia da parte dell’agenzia DBRS. L’annuncio di DBRS è previsto per la giornata di oggi.

In generale, Reuters fa notare che il numero dei paesi che rischiano un downgrade sul rating dei debiti sovrani non è stato mai così alto. Un quarto circa dei 120-130 paesi che le principali agenzie monitorano è a rischio downgrade, “il che significa che la diminuzione della qualità del credito, dopo 8 anni dalla crisi finanziaria globale, è destinato probabilmente a continuare”.

Reuters precisa che “gli outlook negativi di S&P al momento superano quelli positivi in un rapporto pari a 30-7 o di 4:1, mentre nel caso di Fitch il rapporto è di 6 outlook negativi ogni 1 positivo”. Non solo: “il club dei paesi con valutazione a tripla A si sta restringendo e la proporzione di paesi che hanno un rating di investment grade pari a “BBB- o al di sopra nella classifica di S&P è al minimo storico, pari al 52%”.

